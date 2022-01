JHL irtisanoi kunta-alan sopimukset – neuvottelut uusista työehdoista alkoivat 

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä aloitti alaa koskevat virka- ja työehtosopimusneuvottelut tiistaina 11. tammikuuta. Ammattiliitto JHL sanoi yhdessä Jytyn (muodostavat yhdessä Julkisen alan unioni JAU:n) kanssa irti sekä KVTESin, kuntien teknisen alan (TS) että SOTE-sopimuksen. Lisäksi JHL sanoi irti kunta-alan tunti-tesin (TTES).

− Olemme irtisanoneet nykyiset sopimukset, ja uusista työehdoista pyrimme pääsemään sopuun helmikuun loppuun mennessä. Nyt alkaneissa neuvotteluissa pääneuvotteluryhmä määrittelee raamit kaikkien kunta-alan ja tulevienhyvinvointialueidensopimusten palkankorotuksille sekä muille yleisille työehdoille. Paineita neuvotteluille on kasattu monelta suunnalta. Sopuun pääseminen tulee olemaan haasteellista, kuvasi ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tilannetta.

Sopimusalakohtaisia neuvottelutavoitteitaan ammattiliitto JHL ei vielä ensimmäisessä tapaamisessa jättänyt.Yleisissä tavoitteissaan liitto on ilmoittanut tavoittelevansa tuntuvia palkankorotuksia, kestävää palkkaohjelmaa ja työehtojen kehittämistä muun muassa työaikojen osalta.

− Palkankorotusvaatimuksiin ilman muuta vaikuttaa tämänhetkinen inflaatiokehitys, mutta sitä on erittäin vaikea arvioida. Kunnollisten palkankorotusten puolesta puhuu myös se, kuinka tarmokkaasti kuntatyönantaja haluaa parantaa omaa palkkakilpailukykyään turvatakseen työntekijöiden saatavuuden, toteaa JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch.

Kunnollisten palkankorotusten lisäksi Niemi-Laineen ja Karraschin agendalla neuvotteluissa tulee olemaan yleisten työehtojen kehittäminen.

− 2010-luvun neuvotteluissa on tehty niin sanottuja raharatkaisuja. Muiden työehtojen kehitys on käytännössä ollut pysähdyksissä. Nyt on aika ryhtyä kehittämään myös muita työehtoja, esimerkiksi sitä, miten työajat voidaan sovittaa paremmin työntekijöiden muuhun elämään, he tähdentävät.

Lisätietoja:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, 040 728 9046