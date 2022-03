JHL, Jyty ja JUKO jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa

Kaksipäiväisen lakon Tampereella ja Kuopiossa on määrä alkaa tiistaina 29. maaliskuuta klo 00.01 ja päättyä keskiviikkona 30. maaliskuuta klo 23.59. Lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet sopuun ennen tätä.

Työntekijäjärjestöt pyrkivät työtaistelutoimilla vauhdittamaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotta neuvottelutulokseen päästäisiin. Tilanne kunta-alan neuvotteluissa on tällä hetkellä se, että työriidan sovittelu on alkanut valtakunnansovittelijan johdolla.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisten (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Tämä on jo toinen JHL:n, Jytyn ja JUKOn ilmoittama lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa. Ensimmäinen lakkovaroitus koski kaksipäiväistä lakkoa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.–24. maaliskuuta. Käynnissä on ollut myös koko kunta-alaa koskeva viikon mittainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto 7.–13. maaliskuuta.

– Tavoitteenamme on tietenkin sopimus, ei lakkoilu. Myös kunta-alan ammattilaisten palkkojen on kuitenkin oltava oikealla tasolla tehtäviin nähden. Nyt on reilujen korotusten aika, toteaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

– Lukuisissa kunta-alan ammateissa on jo päällä tai uhkaa työvoimapula. Henkilöstön saatavuus vaikeutuu entisestään, elleivät työehdot ole kilpailukykyisiä. Nyt ovat käsillä viimeiset hetket osoittaa kuntatyön arvostus myös palkoilla, vaatii JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

– Tutkimusten mukaan erityisesti varhaiskasvatus, koulut ja sote-ala ovat kriisissä. Lapset, nuoret ja perheet ovat kriisissä. Julkisen sektorin henkilöstö kantaa Suomea kriisistä kriisiin. Ukrainan pakolaiset lisäävät palvelutarvetta. Nyt on laitettava palkat kuntoon palkkaohjelmalla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

