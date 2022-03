JHL, Jyty ja Juko: Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Ammattiliitto JHL irtisanoi yhteistyösopimuksen Teboilin kanssa 25.2.2022 13:57:46 EET | Tiedote

Ammattiliitto JHL on sanonut irti yhteistyösopimuksen Teboil-yhtiön kanssa. Teboil on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö. Yhteistyön lopettaminen on vastalause Venäjän sotatoimille Ukrainassa.