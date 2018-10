JHL kiristää työtaisteluaan, ensi viikon alussa kahden päivän lakko

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jatkaa poliittista työtaistelua, jolla vastustetaan irtisanomislakia. Liiton hallitus on päättänyt aloittaa poliittisen lakon 22. lokakuuta. Lakko kestää kaksi päivää ja se näkyy siivouksessa, kiinteistöhuollossa, ruokapalveluissa sekä liikunta-, kulttuuri- ja urheilutoimessa.

JHL:n hallitus on päättänyt aloittaa poliittisen lakon, jolla vastustetaan irtisanomislakia. Lakko alkaa maanantaina 22. lokakuuta kello 00.00 ja päättyy tiistaina 23. lokakuuta kello 24.00. JHL:n aiemmin julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot päättyvät sunnuntaina 21. lokakuuta kello 24.00. Lakko koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ruokapalvelualoja sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuuripalveluita. Lakkoon julistetut työpaikat on lueteltu verkkosivulla jhl.fi/viimeinenniitti. Lakossa on yli 10 000 JHL:n jäsentä.

Lakossa ovat työntekijät, joiden työehtosopimus on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus tai AVAINTES. Virkasuhteessa olevat on rajattu lakon ulkopuolelle.

Koulussa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole ruokaa tarjolla lakon aikana. Lakko näkyy myös tilojen siivouksessa. Osa huoltotöistä jää tekemättä ja osa kirjastoista ja kulttuurikeskuksista sekä kuntien liikuntapaikoista on kiinni lakon ajan.

Liitto pahoittelee haittaa ja harmia, jota lakko aiheuttaa sivullisille. Nyt on kuitenkin pakko toimia, koska turvattu työ on kaikkien yhteinen etu. JHL on ilmoittanut asteittain laajenevista työtaistelutoimista, jos maan hallitus ei lopeta lain valmistelua. Näin ei ole tapahtunut.

– Työnantajia nöyristelevä hallitus ajaa jääräpäisesti lakia, joka jaottelisi työntekijät kahteen kastiin sen mukaan, miten isossa työpaikassa he ovat töissä. Hallitus ei yksipuolisesti voi sanella, millä ehdoilla Suomessa tehdään töitä. Liittojen pitää päättäväisesti vastustaa työehtojen murentamista. Sipilän eduskunnassa järjestämä näytelmä ei tilannetta muuta, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sivaltaa.

Irtisanomislaki myös lisäisi entisestään sukupuolten epätasa-arvoa työmarkkinoilla, Niemi-Laine varoittaa. Nykyhallituksen naisvastainen talouspolitiikka on rokottanut naisten tuloja enemmän ja useammin kuin miesten. Niemi-Laine muistuttaa, että monien miesvaltaisten alojen työehtosopimukset tarjoavat irtisanomistilanteissa lisäsuojaa, jota naisvaltaisilla aloilla ei ole.

JHL:n hallitus muistuttaa, että liitto on valmis jatkamaan työtaistelua, jos irtisanomislain valmistelu jatkuu. Seuraavista työtaistelutoimista kerrotaan näillä näkymin lähiviikkojen aikana, sanoo liiton toimialajohtaja Håkan Ekström.

– JHL:n jäsenistö on täysillä työtaistelun takana. Me olemme valmiina jatkamaan taistelua, jos maan hallitus edelleen antaa siihen aihetta, Ekström vakuuttaa.

Lisätiedot:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772

JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström, järjestölliset toimet 040 828 2865