JHL: Löneförhöjningarna skall förbättra köpkraften, låglönebranscherna behöver extra påslag

Ammattiliitto JHL julkaisi teemansa tuleviin aluevaaleihin: Päähuomio palvelujen saatavuudessa ja työntekijöiden hyvinvoinnissa 27.10.2021 08:28:08 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueilla asuvien ihmisten on saatava sosiaali- ja terveyspalveluja silloin kun he niitä tarvitsevat. Palvelujen on sijaittava siellä missä ihmisetkin ovat. Palveluista vastaavien työntekijöiden työhyvinvointi on saatava kuntoon ja palkkaharmonisointi tehtävä aikailematta. Nämä ovat ammattiliitto JHL:n tärkeimmät tavoitteet aluevaaleihin.