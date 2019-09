JHL: On turha itkeä työvoimapulaa, jos työn arvostus ei näy palkoissa

JHL:n edustajisto: Julkiset hyvinvointipalvelut on tuotettava vastuullisesti 23.5.2019 17:29:52 EEST | Tiedote

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajisto vaatii, että verovaroin tuotetut hyvinvointipalvelut on järjestettävä ja pääosin tuotettava julkisen sektorin toimesta. Verot on maksettava Suomeen. Voittokatosta on säädettävä laki sote-alalle.