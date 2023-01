JHL: Rauman Karin Kampuksen tukipalveluiden yksityistäminen tulee kalliiksi

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa, että Rauman kaupungin tulisi pitää Karin Kampuksen ruoka- ja puhtauspalvelut omana tuotantona. Asia on Rauman valtuuston käsittelyssä maanantai-iltana 30.1.

- Esimerkiksi kouluruokailu on lakisääteinen palvelu, jossa pitää noudattaa erityisruokavalioita ja ravintosuosituksia. Suomi on Ukrainan sodan kyljessä. Nyt on pidettävä huoli siitä, että siivous- ja ruokapalvelut pidetään omana toimintana. Kaupungeilla on iso vastuu huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimivuudesta. Koronan aikana siivous- ja ruokapalvelut kirjattiin valtioneuvoston toimesta yhteiskunnan kriittisiksi toiminnoiksi.

- Pidän käsittämättömänä, että Rauman kaupunki lähtee yksityistämisen tielle koululaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Oma ruokatuotanto on tärkeää kriiseissä ja siten huoltovarmuuden näkökulmasta. Kuntien oma tuotanto mahdollisti sen, että Suomi selviytyi koronasta hyvin. Yksityinen tuottaja sulki toimintojansa, koska voittoa ei syntynyt. Yksityinen tekee voittoa, joten energian ja raaka-aineiden hinnan päälle tulee vielä voittomarginaali. Julkinen ei voittoa tavoittele, vaan tärkeintä on suojella yhteiskuntaa ja kansalaisten hyvinvointia.

Niemi-Laine muistuttaa, että Rauman kaupunki on panostanut siivoukseen jo useana vuonna kouluttamalla omat laitoshuoltajat tehtäviinsä.

- Uimahallin siivous on korkean hygieniantason siivousta, johon uimahallin laitoshuoltajat ovat kouluttautuneet. Nyt on jo suljettu joitain uimahalleja, koska hygienian pettäminen on ollut ihmisille turvallisuusriski terveyden vuoksi. Uimahallien merkitys on suuri laajalle kansalaisryhmälle, koska he pitävät omasta terveydestään huolta liikkumalla.

Niemi-Laine pitää erikoisina kaupungin esittelemiä laskelmia, joiden mukaan oma palvelutuotanto olisi merkittävästi yksityistä kalliimpaa.

- JHL vaatii selvitystä siitä, mistä tuo yksityisen halpuus johtuu.Ilmeisesti työntekijöiden palkkoja ja sosiaalikustannuksia pienennetään, kuten jokaisessa yksityistämistapauksessa on tehty. Työntekijöiden kukkaroille ei pidä mennä.

- JHL vaatii, että Rauman kaupunginvaltuutetut eivät yksityistä palveluja.