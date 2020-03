JHL: Sote-henkilöstö on joutunut koronakriisissä akuuttiin vaaraan – Työnantajien otettava välittömästi vastuu työntekijöiden turvallisuudesta

Kun sairaalan henkilökunta joutuu turvautumaan tuubihuiveihin suojatakseen itseään ja muita tartunnalta, on työnantajan korkea aika kantaa vastuunsa, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

”Visiirimaskit loppu.” ”Hengityssuojaimet on kortilla.” ”En pääse testeihin, vaikka on oireita.” ”Sairaalassa oli ohje, että samaa maskia voisi käyttää kaksi tuntia.”

Yllä on muutama poiminta Facebook-viesteistä, joissa sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n jäsenet kertovat tämänhetkisistä työoloistaan.

Viestit puhuvat synkkää kieltä: sote-henkilöstön työturvallisuus on koronakriisin keskellä vakavasti uhattuna. Suojavälineet loppuvat kesken, kertakäyttöisiä välineitä on pakko käyttää uudestaan ja edes oireita saaneet työntekijät eivät pääse työterveydenhuoltoon.

Työnantajien tilattava tarpeeksi välineitä ja perehdytettävä niiden käyttöön

Koronaepidemia on asettanut Suomen terveydenhuoltokoneiston historiallisen kovalle koetukselle. Nyt haavoittuvaan asemaan ovat vaarassa ajautua ihmiset, joiden työpanos on ehkä kaikkein olennaisin, kun kriisiä pyritään minimoimaan ja vähitellen torjumaan.

Työnantajien pitää ottaa vastuu työntekijöiden turvallisuudesta suoraselkäisesti ja välittömästi, vaatii JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Työnantajien on viipymättä tilattava työntekijöille riittävästi välineitä, joilla he voivat suojautua tauteja vastaan asianmukaisesti. Lisäksi työnantajien on perehdytettävä työntekijät käyttämään välineitä, Niemi-Laine sanoo.

Erään JHL:n jäsenen mukaan sairaalan työntekijät joutuvat turvautumaan tuubihuiveihin, kun hengitysmaskeja ei ole. Myös MTV Uutiset kertoi 24. maaliskuuta, että koronaepidemian keskiössä työskentelevien työturvallisuudessa on vakavia puutteita.

Valmiuslaki ei anna lupaa laistaa työturvallisuudesta

Suomessa on poikkeustilanteen vuoksi otettu käyttöön valmiuslaki, joka mahdollistaa esimerkiksi ylityöt ilman työntekijän suostumusta. Valmiuslaki ei kuitenkaan oikeuta työnantajia tinkimään työntekijöiden turvallisuudesta.

– Sote-ammattilaiset huolehtivat muiden terveydestä keskellä sukupolvemme pahinta terveyskriisiä, mutta joutuvat samalla riskeeraamaan oman terveytensä. Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus tuoda häpeälliseen tilanteeseen muutos.

Lisätiedot:

Päivi Niemi-Laine, JHL:n puheenjohtaja, 040 702 4772