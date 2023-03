JHL: Suomi tarvitsee oikeudenmukaisia verouudistuksia

Ammattiliitto JHL julkaisee ensimmäisen yhteiskunnallisen Positio-julkaisunsa ”Suomi tarvitsee oikeudenmukaisia verouudistuksia” tiistaina 21.3. Julkaisussa taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala Tampereen yliopiston verotutkimuksen huippuyksiköstä käsittelee verotuksen kehitystä 90-luvulta alkaen ja hahmottelee oikeudenmukaisia verouudistuksia.

- Progressiivinen tulovero on ollut merkittävässä roolissa julkisen toiminnan rahoittamisessa ja tuloerojen kaventamisessa. Valitettavasti viime vuosikymmeninä verotuksen progressio on heikentynyt niin, että rikkaat maksavat reilua osuuttaan vähemmän veroja, Tuomala toteaa.

Julkaisussa Tuomala hahmottelee kuusi erilaista uudistusehdotusta verotuksen muokkaamiseen oikeudenmukaisemmaksi ja verotulojen lisäämiseen. Näille toimenpiteille JHL:ssä on laskettu mittakaava mahdollisista verotulolisäyksistä. Saatavilla olisi noin 700-1700 miljoonaa euroa lisätuloja vuosittain ilman, että työn verotusta kiristetään.

- Tämä on meille tärkeä keskustelunavaus, verotuloilla rahoitetaan julkisia palveluita ja tulonsiirtoja, jotka tuottavat hyvinvointia. Siksi verotuksesta pitää keskustella ja verotusta uudistaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Osa raportin toimista on keskustelunavauksia ja pitkän aikavälin tavoitteita, kuten eriytetystä ansio- ja pääomatuloverotuksesta siirtyminen yhtenäiseen progressiiviseen tuloveroon. Osa toimista on lyhyemmän aikavälin tavoitteita, kuten listaamattomien yritysten verotuen leikkaaminen, jota myös VM on puheenvuoroissaan suositellut.

- Ilman mitään toimia Suomen veroasteen ennustetaan laskevan tulevina vuosina mm. päästöihin sidottujen verojen tuottojen pudotessa. Tästä syntyy sekä tarvetta että tilaa oikeudenmukaisille verouudistuksille, joita hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaatii, verojulkaisun JHL:ssä tuottanut erityisasiantuntija Samuli Sinisalo kertoo.

