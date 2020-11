JHL vaatii koronalisää kaikille koronaeturintamassa työskenteleville

Suuri kilpailutus salattiin laittomasti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä, JHL vaatii päätöksen kumoamista oikeudessa 3.11.2020 13:57:28 EET | Tiedote

Hallinto-oikeuden on pysäytettävä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suunnittelema kilpailutus, koska asiasta on laittomasti päätetty salassa. JHL on jättänyt asiasta kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.