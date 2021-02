JHL vaatii talouden elvytykselle jatkoa: "Nyt on aika satsata palveluihin ja työpaikkoihin"

Valtion pitää jatkaa talouden elvyttämistä, kunnes Suomi pääsee kunnolla irti koronapandemian aiheuttamasta talouskurimuksesta, JHL vaatii. Talouskasvua pitää vauhdittaa laittamalla lisää rahaa työvoimapalveluihin ja töihin on saatava entistä suurempi osa nuorista, ikääntyvistä ja maahanmuuttajista.

Työmarkkinat ja kulutus eivät palaudu ennalleen heti, kun Suomen väestö on saatu rokotettua koronaa vastaan. Valtion pitää tukea talouskasvua elvyttävällä finanssipolitiikalla kunnes Suomi pääsee täysin jaloilleen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii. Muuten riskinä on, että talouskasvu jää junnaamaan paikoilleen, kuten kävi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

– Nyt kannattaa satsata palveluihin ja siihen, että Suomessa riittää ammattilaisille töitä. Olisi paha virhe tasapainottaa taloutta rajuilla menoleikkauksilla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa.

Suomen talous ja kansalaisten elintaso saadaan nousuun, kun työllisyys paranee. Se vaatii aktiivista työvoimapolitiikkaa.

– Nuorten työllisyystilanne Suomessa on verrattain heikko. Sama ongelma koskee ikääntyneitä. Valtion kannattaa rahoittaa työvoimapalveluita nykyistä enemmän, jotta työntekijät ja työpaikat saadaan kohtaamaan paremmin, Niemi-Laine selventää.

Yksi keino työllisyyden parantamiseen on oppisopimuskoulutus, jota valtio voi avittaa palkkatuella. Se on tehokas keino kouluttaa ammattilaisia aloille, joilla työvoimasta on pulaa.

Työllisyyden nostamisessa kannattaa kiinnittää huomiota myös lapsiperheiden ja maahanmuuttajien asemaan.

– Työllisyys on heikompaa perheissä, joissa on yksi lähivanhempi. Eroa lapsiperheiden välillä pystytään kuromaan umpeen, kun lastenhoitoa on saatavilla nykyistä helpommin. Maahanmuuttajien työllistymistä voisi parantaa esimerkiksi koulutusta lisäämällä.

