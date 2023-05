JHL: Vuorokauden lakko Oulun Infra-liikelaitoksen ulkoistamista vastaan 22.5.2023 

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 22.5. Infra-liikelaitoksen ulkoistamista. Kaupunki aikoo siirtää yli 200 henkilöä pois palkkalistoiltaan ja vaarantaa 600 alihankkijan työllisyyden. Oulun kaupunginhallitus esittää valtuustolle äänin 8–5 kaupungin infrarakentamisen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapidon ulkoistamista yksityiselle toimijalle.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLvaatii säilyttämään Oulun Infra-liikelaitoksen omana toimintana ja vastustaa Infra-liikelaitoksen ulkoistamista vuorokauden mittaisella lakolla maanantaina 22.5.2023. Lakko alkaa vuorokauden alkaessa ja päättyy keskiyöllä. Lakko koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja.Lakon piiriin kuuluvat kaikki Oulun Infra-liikelaitoksen työtehtävät, pois lukien viranhaltijat ja tukityöllistetyt.

Samana päivänä JHL järjestää mielenilmauksen ulkoistamista vastaan ennen kaupunginvaltuuston kokousta klo 15.30–17.00 Oulun teatterin edessä (Kaarlenväylä 2).

Aiemmin JHL on vastustanut Oulun Infra-liikelaitoksen ulkoistamista lakolla 2.–5.5.2023.

- Kaupunginvaltuustolla on kaikki valta käsissään lopettaa tämä hullutus. On uskomattoman lyhytnäköistä romuttaa ulkoistamisella hyvin toimivat palvelut, vaarantaa työpaikat, työehdot ja huoltovarmuus sekä heikentää päättäjien omaa vaikutusvaltaa kaupungin palveluihin. Ulkoistaminenko on Oulun kiitos työntekijöilleen hyvin tehdystä työstä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Henkilöstö on esittänyt ulkoistamiselle selkeän vaihtoehdon, mutta kaupunginhallituksen enemmistö päätti jättää sen hyödyntämättä vastoin kaupungin etua.



