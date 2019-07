JHL:n Niemi-Laine: Ammattitutkinnon suorittaneita ei pidä sulkea yliopisto-opintojen ulkopuolelle – työkokemuksesta pitäisi saada enemmän pisteitä

JHL:n mielestä yliopisto-opintoihin pyrkivien, jo ammatilliset opinnot suorittaneiden pitäisi saada nykyistä enemmän pisteitä alan työkokemuksesta. Lukiotodistusta painottava valintaperuste vähentää roimasti ammatillisen koulutuksen suorittaneiden mahdollisuuksia yliopistotasoisiin jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen valitseminen johtaisi lisäkoulutusmahdollisuuksien osalta umpikujaan.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ehdottaa, että alan työkokemuksesta saisi nykyistä enemmän pisteitä siinä vaiheessa, kun ammatilliset opinnot jo suorittanut hakeutuu jatkokoulutukseen yliopistoon.

– Erityisesti oppiaineissa, joista valmistutaan selvästi johonkin tiettyyn ammattiin voitaisiin alan työkokemus ottaa nykyistä paljon enemmän huomioon opintoihin hakeuduttaessa. Sellaisia olisivat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien työhön valmistavat opinnot, Niemi-Laine esittää.

Todistusvalinnasta on tulossa pääasiallinen väylä yliopisto-opintoihin ja on yliopistosta kiinni, pisteyttääkö se hakukohteisiin ammatillisen perustutkinnon vai ei. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet eivät saa tutkinnoistaan pisteitä. Heille ainoaksi jatko-opintoväyläksi on jäämässä pääsykoevalinta, mitä kautta yliopistoihin valitaan jatkossa entistä vähemmän opiskelijoita.

JHL:n vaatimus on selkeä: Ammatillisten koulutusten on tuotettava aito hakukelpoisuus kaikkiin korkeakouluopintoihin. Vain tällöin voidaan puhua tasa-arvoisesta koulutusjärjestelmästä, josta voimme olla ylpeitä myös tulevina vuosikymmeninä.

Tällä hetkellä työttömyysuhan alla on tuhansia ammattikoulutettuja lastenhoitajia, kun samanaikaisesti korkeasti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on kova pula.

– Voisi kuvitella, että varhaiskasvatuksessa työskennelleet lastenhoitajat suorastaan revittäisiin yliopistoihin opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajiksi. Miksi näin ei ole? Niemi-Laine kysyy.

JHL:n puheenjohtajan mielestä on resurssien hukkaa, jos varhaiskasvatuksessa työskennelleen ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön on vaikeampi päästä yliopistoon kuin vasta ylioppilaaksi kirjoittaneen.

– Tälläkin hetkellä päiväkodeissa työskentelee lukuisia lastenhoitajia epäpätevinä lastentarhanopettajina. Eikö näitä ihmisiä kannattaisi pätevöittää tehtäviinsä, joita he jo hoitavat? Niemi-Laine jatkaa.

Usein avoimen yliopiston opinnot katsotaan vastaukseksi yliopisto-opintoihin kiinni pääsemiseen. Tätä vaihtoehtoa myös opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa ammatillisen tutkinnon suorittaneille.

– Tasa-arvon näkökulmasta ei ole kestävää, jos yliopisto-opintojen alkupää on maksuton lukion käyneille ja maksullinen ammatillisen tutkinnon suorittaneille, Niemi-Laine sanoo.

