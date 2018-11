J.K. Rowlingin Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset -elokuvakäsikirjoitus julkaistaan suomeksi 6.12.

Tammi julkaisee J.K. Rowlingin Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset -elokuvakäsikirjoituksen Jaana Kapari-Jatan suomentamana 6. joulukuuta 2018. Rowlingin käsikirjoitukseen perustuva elokuva saa kansainvälisen ensi-iltansa 14. marraskuuta. Helsingin uudessa keskustakirjastossa Oodissa itsenäisyyspäivänä julkaistava kirja huipentaa Harry Potter 20 vuotta Suomessa -juhlavuoden.

Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset on J.K. Rowlingin toinen elokuvakäsikirjoitus viiden elokuvan sarjasta. Elokuva kertoo vuodesta 1927 – vain muutama kuukausi on kulunut ensimmäisen elokuvan, Ihmeotukset ja niiden olinpaikat, tapahtumista. Tarinassa matkataan niin New Yorkissa, Pariisissa kuin Lontoossakin ja käydään myös Tylypahkassa. Luvassa on paljastuksia ja tuttuja henkilöitä velhomaailman historiasta.

Gellert Grindelwald on paennut AYT:n (Amerikan Yhdysvaltain taikakongressin) otteesta ja kerää kasaan joukkoja. Hän haluaa, että velhot hallitsevat kaikkia olentoja, joilla ei ole maagisia kykyjä. Tylypahkan muodonmuutosten opettaja ja Grindelwaldin entinen ystävä, Albus Dumbledore, lähettää Lisko Scamanderin pysäyttämään Grindelwaldin. Liskon, Tinan, Jacobin ja Queenien ystävyys ja lojaalius toisiaan kohtaan joutuu koetukselle, kun velhomaailma tuntuu entistä vaarallisemmalta ja jakaantuneemmalta.

”Lukija kokee riemua, jännitystä ja yllätyksiä tämän J.K. Rowlingin velhomaailmaa syventävän ja rikastavan tarinan äärellä. Tammi on iloinen ja ylpeä voidessaan tuoda Harry Potterin 20-vuotisjuhlavuoden huipennukseksi lukijoiden ulottuville tämän upean teoksen”, iloitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset -kirja sisältää J.K. Rowlingin alkuperäisen elokuvakäsikirjoituksen kokonaisuudessaan. Teos julkaistaan Helsingin uuden keskustakirjaston Oodin avajaisissa 6.12. Julkaisutilaisuudessa on mukana suomentaja Jaana Kapari-Jatta.

J.K. Rowlingin e- ja äänikirjojen kustantaja Pottermore julkaisee teoksen e-kirjan samana päivänä Tammen julkaiseman painetun kirjan kanssa.

Lisätietoa elokuvasta

Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset -elokuva on kuvattu Warner Bros:n Leavesdenin studioilla. Elokuvan on ohjannut neljän viimeisen Harry Potter -elokuvan sekä ensimmäisen Ihmeotukset-elokuvan ohjaaja David Yates.

Elokuvan pääosissa nähdään Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Carmen Ejogo, Callum Turner, Claudia Kim, Jude Law ja Johnny Depp.

Elokuvan ovat tuottaneet David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves ja Lionel Wigram. Vastaavina tuottajina toimivat Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat ja Danny Cohen.

Elokuva nähdään Suomessa 2D- ja 3D-versiona sekä marraskuun lopulta alkaen myös IMAX-versiona uudessa Finnkino Itiksessä.

Lisätietoa medialle

Tammi julkaisee J.K. Rowlingin alkuperäisen elokuvakäsikirjoituksen Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset (suomentanut Jaana Kapari-Jatta) torstaina 6.12.2018. Teoksen e-kirja ilmestyy samana päivänä Pottermoren julkaisemana.

Kirjan ulkoasun on suunnitellut Miraphora Minan ja Eduardo Liman perustama palkittu suunnittelutoimisto MinaLima, joka on vaikuttanut Potterin velhomaailman visuaaliseen ilmeeseen niin kirjoissa kuin elokuvissa. Mina ja Lima olivat graafisina suunnittelijoina myös Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -kirjassa ja elokuvassa. Uuden kirjan kansi ja kuvitus perustuvat tarinan otuksiin ja se on saanut vaikutteita 1920-luvun koristeellisesta tyylistä.

J.K. Rowling on huikean maailmanmenestyksen saavuttaneen Harry Potter -kirjasarjan tekijä. Seitsenosainen teossarja ilmestyi englanniksi vuosina 1997–2007 ja suomeksi 1998–2008. Kirjasarjaa ja kolmea niihin liittyvää hyväntekeväisyyttä varten kirjoitettua käsikirjaa on myyty yli 500 miljoonaa kappaletta. Harry Potter -kirjoja on käännetty yli 80 kielelle ja kirjojen pohjalta on tehty kahdeksan menestyselokuvaa.

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat oli alun perin Tylypahkan oppikirja, jonka tuotto meni hyväntekeväisyyteen. Teos toimi inspiraationa viidelle uudelle Warner Bros:n elokuvalle, joista ensimmäinen sai ensi-iltansa vuonna 2016.

Kesällä 2016 J.K. Rowlingin yhdessä Jack Thornen ja John Tiffanyn kanssa kirjoittama näytelmä Harry Potter ja kirottu lapsi, osat yksi ja kaksi sai ensi-iltansa Lontoon West Endissä. Tammi julkaisi käsikirjoituksen Suomessa marraskuussa 2016. Teoksesta otettiin 100 000 kappaleen ensipainos, joka myytiin loppuun muutamassa kuukaudessa. Näytelmän Broadway-ensi-ilta oli vuonna 2018 ja se tulee saamaan lisää ensi-iltoja ympäri maailmaa vuonna 2019.

J.K. Rowling kirjoittaa myös Cormoran Strike -rikosromaaneja salanimellä Robert Galbraith. Sarjan neljäs teos julkaistiin syksyllä 2018. Brontë Film & Television on sovittanut teoksista tv-sarjoja BBC:lle ja HBO:lle. Lisäksi J.K. Rowling on kirjoittanut romaanin Paikka vapaana (2012) ja vuonna 2015 hänen vuoden 2008 Harvardin valmistuvalle luokalle pitämänsä puhe epäonnistumisesta ja mielikuvituksen voimasta julkaistiin kuvitettuna kirjana.

J.K. Rowlingin e- ja äänikirjat julkaiseva Pottermore on vuonna 2012 perustettu digitaalisen kustantamisen yritys, joka tuo niin velhomaailman uutuudet Harry Potter -fanien saataville kuin koko sarjan uusien lukijoiden ulottuviin digitaalisesti.

J.K. Rowling ei anna haastatteluita tai osallistu tapahtumiin Ihmeotukset – Grindelwaldin rikokset -kirjan julkaisun tiimoilta.

