JLL tutki Helsingin keskustaa: Korona voi jopa vahvistaa sen elinvoimaa

Jaa

Rakennushankkeiden muutos keskustan elinvoimaan voisi olla yksi kaavoituksen kriteeri, JLL:n strategisen konsultoinnin johtaja Aarne Mustakallio sanoo.

Vaikka muutamat vähittäiskaupan ketjut ovat kertoneet sulkevansa Helsingin keskustan liikkeensä, niin pelot Helsingin keskustan näivettymisestä ovat turhia, jos kaupunkikehityksessä pystytään tavoittelemaan monipuolista kaupunkirakennetta.

Näin arvioi JLL:n johtaja Aarne Mustakallio, jonka mukaan korona voi jopa hieman yllättäen johtaa keskustan elinvoiman vahvistumiseen. Mustakallio on tiimeineen arvioinut Helsingin keskustakortteleiden elinvoimaa ja näkymiä.

JLL. arvion mukaan etätyön yleistyminen johtaa toimistojen pienenemiseen. Vaikka ihmiset käyvät yhä harvemmin keskustassa, keskustasta löytyy työpaikka yhä useammalle. Tämä saattaa hyvinkin johtaa keskustan vilkastumiseen.

"Muuttuva työnteko tekee keskustasta entistä houkuttelevamman toimistosijainnin. Vähittäiskauppa ja ravintolasektori ovat dynaamisia toimialoja jotka pystyvät palautumaan nopeasti jos niille luodaan toimintaedellytykset”, Mustakallio sanoo.

Poteroista elinvoiman määrittämiseen

Kaupunkien keskustojen kehittämisestä käydään usein voimakasta keskustelua, jossa näkökulmat helposti polarisoituvat.

Keskustelussa saattaa painottua historiallisen arkkitehtuurin säilyttäminen, kiinteistösijoittajien voiton maksimointi tai vaikkapa autoilijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmaerot.

"Meidän on pystyttävä siirtämään keskustelun painopiste historiallisten seinien säilyttämisen ja voiton maksimoinnin vastakkainasettelusta kaupunkilaisiin ja siihen miten keskusta palvelee ja vetää parhaiten kaikkia käyttäjäryhmiä”, hän sanoo.

“Sen ei tarvitse tarkoittaa kulttuuriperinnön tuhoamista tai huonoa sijoitusta kenellekään. Mutta osapuolten on nyt pystyttävä nousemaan poteroistaan ja tekemään kompromisseja, muuten käymme tätä samaa keskustelua vielä 10 vuoden päästä ja seuraamme sivusta kun keskusta kuihtuu."

Mustakallio tarjoaa ratkaisuksi elinvoiman käsitettä. Sitä voidaan arvioida kolmella osatekijällä: saavutettavuudella, vetovoimatekijöillä, kuten taide-, toimitila ja ravintolatarjonnalla ja viihtyisyydellä. Mitä voimakkaampana ja useammalle käyttäjäryhmille nämä toteutuvat, sitä parempi keskustan elinvoima on.

“Elienaukiossa elinvoiman arvioiminen keskiöön”

Mustakallio näkee hyväksi Elielinaukion rakentamisen. JLL.n arvion mukaan uudella Elielillä voisi olla merkittävät positiiviset vaikutukset etenkin vetovoiman ja kokemusten näkökulmasta, jos hanke toteutetaan kaupallisen, ei-kaupallisen, julkisen tilan ja viherrakentamisen kombinaationa.

Elinvoima tulisi olla kaavoituksessa yksi kriteeri, hän ehdottaa.

"Elielinaukion kehityksessä elinvoimanäkökulma on nostettava keskiöön ja kriteeriksi päätöksenteossa. Muuten on riskinä, että valtavasta kehityshankkeesta huolimatta Helsingin keskusta ei kehity piiruakaan kiinnostavammaksi ja vetovoimaisemmaksi. Riskinä on valtava hukattu mahdollisuus."

"Kehityshankkeissa on pidettävä mielessä myös taloudelliset realiteetit. Kaikkein vähiten elinvoimaa luo tyhjäksi jäävä tila tai hanke joka jää suunnittelupöydälle."