Jo 10 vuotta palvellut Tays Sydänsairaalan etäkonsultointipalvelu on säästänyt turhia sairaalakäyntejä

Tampereen Sydänsairaala nollasi jonot ensimmäisen toimintavuotensa aikana 7.5.2019 10:18:32 EEST | Tiedote

Sydänsairaala on toiminut uusissa tiloissa Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella vuoden ajan. Moderni sairaalarakennus yhdisti eri puolilla sairaala-aluetta toimineet kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian palvelut. Toiminnan kehittämiselle asetettuja odotuksia on lunastettu menestyksellä, sillä potilasjonoja on saatu nollattua.