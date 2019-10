Jo neljäsosa Snellmanin emakkotiloista siirtynyt vapaaporsitukseen

Snellmanin tuottajat ovat aloittaneet porsitushäkeistä luopumisen hyvällä vauhdilla. Nyt jo yli neljäsosa Snellmanin emakkotiloista toimii vapaaporsituksessa. Snellmanilla vapaaporsitus nähdään merkittävästi eläimen hyvinvointia edistävänä hankkeena. Siksi tuottajia on jo vuoden alusta kannustettu investoimaan vapaaporsitukseen maksamalla vapaaporsituslisää.

Lisän myötä jopa 16 uutta tilaa on tehnyt muutoksia tuotantotiloihinsa, jotta emakot saisivat imettää porsaansa vapaina.Vapaaporsituksessa porsituskarsinan kokoa kasvatetaan noin 30-40 % jaeläimet saavat enemmän tilaa liikkua. Porsitushäkin poisto mahdollistaa sikojen lajityypillistä käyttäytymistä, kuten pesän rakentamisen, vapaan imettämisen sekä emakon ja porsaan vuorovaikutuksen. Tuloksena on terveempiä ja vahvempia porsaita.

- Muutos ei ole helppo, mutta tavoitteenamme on, että kaikki emakkotilamme toimisivat vapaaporsituksessa. Porsitushäkeistä luopuminen on tehtävä tuottajien ja eläinten ehdoilla, oppien samalla uusia toimintatapoja. Muutos vaatii investointeja eikä tapahdu hetkessä, mutta otamme yhdessä tuottajiemme kanssa suuria askelia kohti parempaa, kertoo Snellmanin sikakentän päällikkö Martti Hassila. Hyvänä puolena tässä on, ettäSnellmanin aidosti suomalaiset emakkorodut soveltuvat hyvin vapaaporsitukseen, Martti toteaa.

Tuottajalle vapaaporsittaminen on mielekästä ja motivoivaa

Vapaaporsituksessa on enemmän työtä, mutta se on koettu tuottajien parissa positiivisena asiana oman työn mielekkyyden ja motivaation lisääntymisen kautta. Hyvinvoivia eläimiä on ilo katsella ja tiloissa on mukava työskennellä.

- Porsaiden ja emakoiden käyttäytyminen karsinassa on muuttunut täysin nyt, kun emakot pääsevät liikkumaan vapaasti. Positiivisia vaikutuksia on ollut kyllä se, että porsaat ovat terveempiä ja hyvin vilkkaita sekä terhakkaita. Työ on ollut todella mielenkiintoista ja joskus oikein nauratti, kun ei meinannut millään malttaa lähteä sikalasta pois, kertoo Snellmanin siantuottaja Hanna AnttilaForssasta.

Kuluttajalle mahdollisuus parempaan

Yhä useampi kuluttaja halua tietää, miten ruoka on tuotettu ja kuka sen on tuottanut. Suomalaiset kuluttajat ja asiakkaat arvostavat eläinten hyvinvointia ja tässä vapaaporsitus palvelee tiedostavan kuluttajan tarpeita.

- Lihatalolle vastuullisuuden tärkeimpiä tekijöitä on oltava eläinten hyvinvointi tuotantoketjussa. Sikojen hyvinvoinnin nostaminen uudelle tasolle vapaaporsituksen avulla on yksi viisivuotisen strategiakauden pääkohtia. Paljon on jo tehty ja etenemme askel kerrallaan yhdessä tuottajiemme kanssa kohti yhä parempaa. Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden valita parempia, vastuullisemmin tuotettuja lihatuotteita, toteaa Snellmanin markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors.