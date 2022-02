Joditablettien hamstraamiselle ei ole tarvetta

Viimeaikaiset maailmanpoliittiset tapahtumat ovat pelästyttäneet ja lisänneet joditablettien kysyntää apteekeissa.

– On tärkeä muistaa, että joditabletteja ei ole tarvetta ottaa kuin viranomaisen kehotuksesta, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Joditabletti suojaa kilpirauhasta radioaktiiviselta säteilyltä tehokkaasti vain oikea-aikaisesti otettuna. Liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Joditabletti ei tarjoa muuta suojaa. Säteilyltä suojaudutaan tehokkaimmin sisätiloissa pysyttelemällä silloin, kun viranomainen näin kehottaa.

Apteekeissa myytävät Jodix-tabletit sisältävät kaliumjodidia 130 milligrammaa. Se on lähes tuhatkertainen määrä verrattuna ihmisen päivittäiseen jodintarpeeseen. Jodin yliannostus on vaarallista, joten varmuuden vuoksi joditabletteja ei tule ottaa missään tilanteessa.

– Joditabletteja ei tule ottaa, jos on jodiyliherkkyys, kilpirauhasen toimintahäiriö tai muu kilpirauhassairaus. Huomioitavaa on myös, että joditableteilla on yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Joditabletit ovat olleet tilapäisesti loppu lääketukkukaupasta. Ajantasaisen tilanteen apteekeissa voi tarkistaa omasta apteekista tai Apteekkariliiton Lääkehaku-palvelusta. (www.apteekki.fi) kirjoittamalla hakukenttään Jodix ja valitsemalla Näytä lähin apteekki. Valmistaja on luvannut toimittaa tukkuun lisäerän tällä viikolla ja lisää viikolla 10 tai 11.

Huoltovarmuuskeskuksella (HVK) on varmuusvarastoissaan huomattavia määriä joditabletteja. HVK:n varastot on tarkoitettu tilanteisiin, joissa joditabletteja tarvittaisiin, tai tähän olisi merkittävä välitön uhka, ja ne olisivat loppu apteekeista ja tukusta.

