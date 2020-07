Joe Biden: Mies vallan huipulta – ensimmäinen suomenkielinen elämäkerta presidenttiehdokkaasta

Oppian-kustantamo on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen elämäkerran Joe Bidenista, joka on demokraattien ehdokas Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi.

David Haganin kirjassa käydään läpi Bidenin pitkän elämän ja uran kohokohdat ja vastoinkäymiset niin politiikan kuin yksityiselämänkin puolella. Biden tunnetaan Suomessa parhaiten Barack Obaman varapresidenttinä, mutta hän on kuulunut USA:n politiikan tärkeimpiin hahmoihin jo 1970-luvun alusta lähtien.

Joe Biden on menettänyt poikansa ja vaimonsa ja saanut viimeisen voitelun katoliselta papilta. Häntä on syytetty plagioinnista ja hän on joutunut keskeyttämään kaksi presidentinvaalikampanjaa, mutta monien mielestä hän oli USA:n historian paras varapresidentti.

Juuri nyt Biden pyrkii syrjäyttämään Donald Trumpin koronaepidemian hallitessa vaalikamppailua. Jos Biden voittaa marraskuussa pidettävät vaalit, hänestä tulee Yhdysvaltojen kaikkien aikojen vanhin presidentti.

USA:n vaalitulos vaikuttaa monella tavalla koko maailmaan. Joe Biden: Mies vallan huipulta kertoo, millainen mies pyrkii Valkoisen talon herraksi.

David Hagan: Joe Biden: Mies vallan huipulta

Suomentanut Pekka Salonen

Ilmestyy: 16.7.2020

ISBN 978-951-877-113-8 (sid.)

ISBN 978-951-877-413-9 (epub)

Arvostelukappaleet ja tiedustelut: media@oppian.fi