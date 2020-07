Joensuu Suomen opiskelijavaltaisin kaupunki - vuokrat nousseet maltillisesti

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Joensuun vuokratason nousu on ollut maltillista. Vuodessa vuokrataso on noussut 0,6 prosenttia. Kehitys on ollut erisuuntaista pienissä ja suurissa asunnoissa. Yksiöiden vuokrat ovat nousseet prosentilla, mutta kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrat ovat laskeneet 0,2 prosentilla. Keskineliövuokra on Joensuussa 13,6 €/m² eli noin euron verran edullisempi kuin Itä-Suomen yliopiston toisessa sijaintikaupungissa Kuopiossa (14,5 €/m²).

Joensuun asukasluku on kasvanut viime vuosina hitaasti. Vuonna 2030 kaupungissa arvioidaan asuvan reilu pari tuhatta asukasta enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Vastaavassa ajassa yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrän arvioidaan kasvavan yli neljällä tuhannella. ”Joensuu on Suomen suuremmista kaupungeista suhteellisesti opiskelijavaltaisin. Kaiken kaikkiaan Joensuussa on kaupungin arvion mukaan yli 20 000 opiskelijaa, joista vajaa puolet opiskelee yliopistossa. Opettajakoulutuslaitoksen 800 opiskelupaikan ja vajaan sadan työpaikan siirtyminen vuonna 2018 Joensuuhun vahvisti entisestään kaupungin asemaa Suomen opiskelijavaltaisimpana kaupunkina. Samana vuonna kaupungissa rikottiin myös rakentamisennätys, kun kaupunkiin valmistui yli 1000 uutta asuntoa,” selostaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen. Vuokrailmoitusten vuokrapyynnit ovat olleet huhti-toukokuussa kasvussa verrattuna alkuvuoden tilanteeseen. Koronakevät ei ole näiden havaintojen perusteella vaikuttanut Joensuun vuokramarkkinoihin. Opiskelijoiden vaikutus näkyy Joensuun vuokramarkkinoilla markkinointiajoissa. Vuokrausajat ovat tyypillisesti lyhyimmillään aina kolmannella vuosineljänneksellä, kun uudet opiskelijat etsivät kaupungista asuntoja. Vuoden 2019 aikana uusi vuokralainen löytyi yksiöön keskimäärin viikossa. ”Joensuussa erityisesti pienten asuntojen kysyntää on lisännyt opiskelijoiden määrän kasvu. Vuokrakehitys on ollut maltillista, koska myös tarjonta on reagoinut kysyntään. Esimerkiksi Pielisjoen itärannalle Penttilänrantaan on rakennettu paljon uusia asuntoja viime vuosina. Joensuun ja yleisesti myös Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät vaikuttavat suhteellisen vakailta. Suurinta huolta varsinkin alueen vientiteollisuudessa on herättänyt Finnairin päätös keskeyttää kaupungin lentoliikenne koronapandemian seurauksena. Ennustettu väestönkehitys on myös maltillista, mutta muuttoliike kaupungin sisällä keskustaa kohti jatkuu todennäköisesti myös tulevaisuudessa”, Rokkanen arvioi.

