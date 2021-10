Joensuun Motonet-tavaratalo käyttää kotimaista Tehden-toiminnanohjausjärjestelmää

Tehden Oy on noin 40 henkeä työllistävä turkulainen perheyritys, joka toimittaa yrityksille pilvipohjaisia kassa- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Tehden-järjestelmä on ollut aiemmin käytössä jo Iisalmen ja Varkauden Motonet-tavarataloissa, ja lokakuussa se otettiin käyttöön myös Joensuun Motonet-tavaratalossa. Joensuussa tuotteet hyllytetään jatkossa Tehdenin varastonhallintaratkaisulla ja asiakkaiden tilaukset kerätään palvelutiskillä Tehdenin avulla. Samalla käyttöön tuli myös Tehden-käsipääte, jonka avulla työskentely tavaratalossa helpottuu ja tehostuu entisestään.

Tehden on sataprosenttisesti kotimainen perheyritys, jolla on pitkä yhteinen historia Motonetin emoyhtiön, Broman Group -konsernin kanssa. Tehdenin toiminnanohjausjärjestelmä on Iisalmen ja Varkauden Motonet-tavaratalojen lisäksi käytössä Broman Group -konserniin kuuluvassa AD VaraosaMaailma -ketjussa, Finntest Oy:ssä sekä näille tavaraa toimittavissa Broman Logistics -logistiikkakeskuksissa. Tehdenin käyttöönotto Motoneteissa on pitkäjänteisen kehitystyön tulos ja osoitus siitä, että saatavilla on varteenotettavia kotimaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, joilla Motonetin kokoluokan tavaratalon varastoa, ostoja ja myyntejä voidaan hallita.

Joensuun Motonetissa iloitaan Tehdenin käyttöönotosta. Tehden on jo osoittanut tehonsa uusissa Iisalmen ja Varkauden Motonet-tavarataloissa. Uusia Motonet-tavarataloja avataan useita vuodessa, joten konsernissa ollaan hyvin perillä siitä, paljonko tuotteiden vastaanottoon kuluu aikaa uudessa tavaratalossa. Tehdenillä hoidettuna prosessi sujuu merkittävästi aiempaa vauhdikkaammin.

- Meillä Tehdenillä tavoitteena on jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä myös tulevaisuudessa ja vastata Broman Group -konsernin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. On hienoa, että tulevaisuudessa Tehdenin käyttö laajenee Broman Group-konsernissa. Joensuun jälkeen seuraavana käyttöönottovuorossa ovat Kuopion ja Oulun Motonet-tavaratalot, kertoo Tehdenin projektipäällikkö Mikko Luukkonen.

Tehden on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja yrityksen kassa- ja toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa nykyaikaisia ratkaisuja monikanavaiseen myyntiin ja prosessien automatisointiin.