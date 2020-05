Johan Johanssonista Folkhälsanin uuden kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja

Tietoa Folkhälsanin kiinteistöistä

Folkhälsanin kiinteistöt kattavat tällä hetkellä n. 137 000 m² eri puolilla ruotsinkielistä Suomea, Ahvenanmaa mukaan lukien. 80 000 m² on toimitiloja eri Folkhälsan-taloissa. Kiinteistöissä on 600 asuntoa ikäihmisille sekä henkilöille, joilla on toimintarajoite. Kiinteistöjen arvo on n. 100 miljoonaa euroa.