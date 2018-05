Johan Mild nimitetty Remeon toimitusjohtajaksi

REMEON TURUN YKSIKKÖ JUHLI 112-VIIKOLLA – koko yrityksen panostus ennakointiin turvallisuudessa pelasti työntekijän hengen 11.2.2018 08:50 | Tiedote

Ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy on osallistunut arjen turvallisuutta korostavaan 112-päivän kampanjaan nostamalla esille yrityksen onnistunutta ennakoivaa asennetta turvallisuudessa. Turun yksikössä juhlittiin 112-viikolla 1000:ta päivää ilman tapaturmia ja koko yrityksessä on voitu muistella ennakoinnin ja varautumisen ansiosta onnellista tarinaa työntekijän hengen pelastamisesta. Varsinainen 112-päivä on tänään 11. helmikuuta, mutta kampanja on kestänyt koko viikon 5.–11.2.2018.