Johanna Paaso Into Kustannuksen toimitusjohtajaksi

Johanna Paaso (FM) on nimitetty Into Kustannuksen toimitusjohtajaksi 25.4.2023 alkaen. Paasolla on monipuolinen ja pitkä kokemus kauno- ja tietokirjallisuuden kustantamisesta sekä äänikirja- ja pokkarituotannosta erityisesti Gummerus Kustannukselta. Lisäksi hän on toiminut kustannusalan yrittäjänä Saksassa. Johanna Paaso on saanut kiitosta niin kaupallisista menestystarinoista kuin yhteiskunnallisesti merkittävien teosten löytämisestä.

”Into Kustannus erottuu kustannusalalla positiivisesti vahvalla visiolla, rohkealla otteella ja vavahduttavalla kirjalistalla. Aion luotsata Intoa samalla intohimolla eteenpäin toimitusjohtajan roolissa”, Johanna Paaso sanoo.

Into Kustannus on suomalaisena kirjankustantajana toteuttanut visiotaan rohkeasta ja vastuullisesta julkaisutoiminnasta jo vuodesta 2007 alkaen. Toiminnan ytimessä on edistää kirjallisuutta ja tasa-arvoa popularisoimalla tutkittua tietoa.

”Kirja-ala elää nopeaa muutoksen kautta, jossa kustantamolta vaaditaan näkemystä ja monipuolista osaamista, jotta painettu ja digitaalinen kirja saavat elää rinnakkain myös tulevina vuosina,” Paaso sanoo.

Johanna Paaso aloittaa työnsä Into Kustannuksen uusissa toimitiloissa Helsingin Etu-Töölössä.