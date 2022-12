Johanna Pakariselle rautainen ansiomerkki

Ansiomerkki luovutettiin Johanna Pakariselle Lahden kaupungin ja Sinfonia Lahden Ukraina-tukikonsertissa Sibeliustalossa torstaina 1.12.2022. Merkin luovuttivat Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dalia Stasevska. Paikalla oli myös Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova.

Metallisorvaamo A. Pakarinen Oy:n yrittäjä Johanna Pakarinen oli yhdessä miehensä Jani Pakarisen kanssa ensimmäisten joukossa avustamassa Ukrainasta sotaa pakenevia maaliskuussa Lahdessa. He saivat Lahden kaupungilta määräaikaisesti veloituksetta käyttöön tilan, jossa he vapaaehtoisten voimin pyörittivät avustuskeskusta. Tilaan he keräsivät avustustarvikkeita ja jakoivat niitä ukrainalaisille sotapakolaisille.

Johanna Pakarinen rakensi itsenäisesti tukiverkoston ja toimi suoraan yhteistyössä muun muassa vapaehtoisten kotimajoittajien verkoston, järjestöjen ja Päijät-Hämeen kuntien maahanmuutosta vastaavien kanssa.

Keskuskauppakamarin ansiomerkki on lainsäädäntöön perustuva virallinen tunnustus koko maan elinkeinoelämältä.