Johanna Pohjolan Isä pullossa saa Lauri Jäntin tunnustuspalkinnon

Johanna Pohjolan tietokirja Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan (Gummerus) on saanut Lauri Jäntin tunnustuspalkinnon 2021. Toimittajana työskentelevän Pohjolan teos on pysäyttävä kuvaus suomalaisesta alkoholismista ja sen hoitamisesta. Tunnustuspalkinnon suuruus on 7500 euroa.

Palkintoperustelujen mukaan Isä pullossa on yhtä aikaa herkkä ja voimakas kertomus isän pitkäaikaisesta ja tuhoon johtaneesta alkoholismista, joka avaa lukijan silmät ymmärtämään tätä yli 200 000 suomalaista koskettavaa sairautta. ”Pohjolan suuri oivallus on, että juomiseen liittyvä valehtelu ja kieltäminen eivät kohdistu keneenkään. Kun valinnan mahdollisuudet katoavat, ei alkoholisti enää itsekään löydä syytä juomiseensa. Pohjola on kirjoittanut vahvan kirjan, joka tulee lähelle lukijaa ja kitkee sairautta kohtaan tuntemaamme tarpeetonta häpeää. Se antaa lohtua ja voimaa ymmärtää kaikkia alkoholismiin sairastuneita ja heidän läheisiään.” Lauri Jäntin säätiö on jakanut vuodesta 1985 alkaen vuosittain Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon sekä tunnustuspalkintoja yhdelle tai useammalle edellisenä vuonna ilmestyneen merkittävän tietokirjan tekijälle. Lisäksi säätiö tukee nuorten tietokirjallisuuden lukemista myöntämällä kouluille tietokirja-apurahoja ja koululaisille stipendejä. Johanna Pohjola (s. 1977) on helsinkiläinen toimittaja ja antropologi. Hän työskentelee parhaillaan Ylelle Latinalaisessa Amerikassa. Pohjolan kehuttu Isä pullossa -teos on ehdolla myös Storytel Awardsien Suuren äänikirjapalkinnnon saajaksi kategoriassa Tietokirjallisuus ja elämäkerrat. Lisätietoja sekä haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi

