Johda hyvin -verkoston toiminta käynnistyi

Stadin ammatti- ja aikuisopisto koordinoi valtakunnallista Johda hyvin -verkostoa. Verkostossa on mukana kuusi alueellista verkostohanketta, jotka saivat hankerahoituksen osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen kehittämiseen.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto koordinoi valtakunnallista Johda hyvin -verkostoa. Koordinoinnin tarkoituksena on:

suunnitelmallinen ja tavoitteellinen viestintä

tiedonkulun varmistaminen alueellisten verkostohankkeiden välillä

uuden johtamisen ja johtamiskulttuurin toimintamallien ja työkalujen levittäminen yhteistyössä verkoston kanssa.

Verkostossa on mukana kuusi alueellista verkostohanketta, jotka saivat hankerahoituksen osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen kehittämiseen. Opetushallitus rahoittaa hankkeita.

Johda hyvin -verkosto on lisäksi mukana muun muassa Finlandia-talon Johtoboosteri-startissa 9.-10.4.2019, ammatillisen koulutuksen seminaarissa syksyllä 2019 sekä Taitajat 2020 -tapahtumassa. Johtoboostereita järjestetään säännöllisesti pedagogisen johtamisen kehittämisen tueksi. Johda hyvin -verkosto on kokoontunut yhteiseen suunnitteluun webinaareissa, joissa on täsmennetty yhteisiä aikatauluja ja verkoston työtä.

Johda hyvin -verkosto tekee yhteistyötä Parasta-hankekokonaisuuden kanssa.

Ammatillisen koulutuksen johto koolla Finlandia-talolla 9.-10. huhtikuuta

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koordinoima Johtoboosteri järjestetään Finlandia-talolla 9.-10.4.2019. Johtava rehtori Maria Sarkkinen on kutsunut paikalle ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten esimiehiä ja johtajia sekä yritys- ja yhteistyökumppaneita. Kaksipäiväisen workshopin aikana suunnitellaan ja kehitetään pedagogisen johtamisen työkaluja.

Lisätietoja:

Maria Sarkkinen

ammatillisen koulutuksen päällikkö, johtava rehtori

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

maria.sarkkinen@hel.fi, 050 3371956

Kirsi Vuojärvi

Projektikoordinaattori

kirsi.vuojarvi@edu.hel.fi, 040 521 5640

www.johtoboosteri.fi