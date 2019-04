Johnny Kniga julkaisee Elton Johnin omaelämäkerran lokakuussa

Ensimmäisessä ja ainoassa omaelämäkerrassaan Elton John paljastaa totuuden ihmeellisestä matkastaan popmusiikin kiintotähdeksi.

Minä Elton John ilmestyy samana päivänä kaikkialla maailmassa.

”Luvassa on holtittoman hauska ja armottoman rehellinen tilitys Sir Eltonin ainutlaatuisesta urasta”, toteaa kustantaja Jaakko Pietiläinen.



Elton Johnin elämä on ollut alusta asti täynnä dramaattisia käänteitä. Minä Elton John kertoo kaiken puolivillaisesta hukuttautumisyrityksestä kuningattaren discotanssiin ja Elton John AIDS Foundationin perustamisesta ystävyyteen John Lennonin, Freddie Mercuryn ja George Michaelin kanssa.



Elton John kirjoittaa myös vuosikymmenen kestäneestä huumeriippuvuudestaan ja siitä irrottautumisesta sekä viimein rakkauden löytämisestä kumppaninsa David Furnishin kanssa ja isäksi tulemisen tunteista.



Elton Johnin levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa kappaletta, ja hänen singlensä Candle in the Wind 1997 on kaikkien aikojen myydyin single. Elton John on naimisissa David Furnishin kanssa, ja heillä on kaksi poikaa.

