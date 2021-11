Johnny Knigan kevään 2022 kirjat on julkistettu

Muusikkona, ihmisoikeusaktivistina ja TV-persoonana tunnetun Mikko Kuustosen Omaelämäkerta yhdistää ensimmäistä kertaa kirjan, äänimaiseman ja albumillisen uusia lauluja. Tunteikas kokonaisuus avaa Kuustosen kokemuksien ja kappaleiden kautta, kuka hän on rooliensa ulkopuolella.

1795 on Niklas Natt och Dagin historiallisen trillerisarjan odotettu kolmas ja viimeinen osa. Tarina alkaa tukholmalaisessa orpokodissa tehdystä murhapoltosta, jossa sata lasta on palanut kuoliaaksi, ja teko halutaan kostaa.

Jari Raatikainen on entinen poliisi ja Syndikaatti on hänen esikoisteoksensa. Tositapahtumiin perustuva tarina näyttää, miten järjestäytyneen rikollisuuden lonkerot ulottuvat Suomessa yritystoimintaan.

Ruotsissa palkitun kulttuuritoimittaja–kirjailija Tone Schunnessonin kirja Päivät, päivät, päivät kertoo keski-ikää lähestyvästä, mahdollisuutensa mokanneesta naisesta. Luvassa on hillitön kujanjuoksu romahtaneen talouden, parisuhteen ja some-imagon pelastamiseksi. Kirjasta on tekeillä elokuva.

Yksinäinen todistaja on kirjoittajakaksikko Lisa Bjerren ja Susan Casserfeltin Linjalla-dekkarisarjan avausosa. Kirja kuvaa tarkkanäköisesti jengimaailman ja huumerikosten takaa löytyvää hierarkiaa ja ihmissuhteita 13-vuotiaan päähenkilön näkökulmasta.

Pitkään Yhdysvalloissa asuneen Markus Tiittulan tietokirja Taistelu totuudesta valottaa salaliittoteoreetikkojen maailmankuvaa haastattelujen pohjalta ja näyttää, miten sosiaalisessa mediassa leviävät teoriat uhkaavat demokratiaa myös Suomessa.

Heli Mäenpään Etsii omaa ihmistä kertoo 25 koskettavaa tarinaa Suomesta kodin löytäneistä rescue-koirista sekä tietoa niiden adoptoinnista ja hoidosta. Mäenpää on perustanut rescue-koirien vanhain- ja saattokodin Suomusjärvelle.

Janne Puhakan ja Risto Pakarisen Ulos kopista on entisen ammattikiekkoilijan tarina siitä, millaista on olla erilainen, mutta kuitenkin samanlainen urheilija kuin joukkuekaverit. Puhakka on ensimmäinen SM-liigapelaaja, joka on kertonut julkisesti homoseksuaalisuudestaan.

Jumalan kämmenellä on psykologinen jännäri haavoitetusta avioliitosta ja hylätystä sukutilasta pohjoisessa Suomessa. Esikoiskirjailija Lauri Kemppainen on myös pappi, teologian tohtori ja räppäri.

VIKI – Seksikäs-Suklaa Suomesta kertoo Luyeye ”Viki” Konssin rehellisen tarinan siitä, millaista on tulla pakolaisena Suomeen ja taistella tiensä vieraan kulttuurin ja rasismin ympäröimänä suosituksi tubettajaksi, räppäriksi ja mediapersoonaksi. Konssin tekijäparina kirjassa on Seppo Lampela, joka tunnetaan myös Valtias-romaanistaan sekä musiikista Steen1- ja Kale-artistinimillä.

