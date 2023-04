Johnny Knigan syksyn 2023 kirjat on julkistettu

Johnny Knigan kevään 2022 kirjat on julkistettu 16.11.2021 14:00:00 EET | Tiedote

Muusikkona, ihmisoikeusaktivistina ja TV-persoonana tunnetun Mikko Kuustosen Omaelämäkerta yhdistää ensimmäistä kertaa kirjan, äänimaiseman ja albumillisen uusia lauluja. Tunteikas kokonaisuus avaa Kuustosen kokemuksien ja kappaleiden kautta, kuka hän on rooliensa ulkopuolella. 1795 on Niklas Natt och Dagin historiallisen trillerisarjan odotettu kolmas ja viimeinen osa. Tarina alkaa tukholmalaisessa orpokodissa tehdystä murhapoltosta, jossa sata lasta on palanut kuoliaaksi, ja teko halutaan kostaa. Jari Raatikainen on entinen poliisi ja Syndikaatti on hänen esikoisteoksensa. Tositapahtumiin perustuva tarina näyttää, miten järjestäytyneen rikollisuuden lonkerot ulottuvat Suomessa yritystoimintaan. Ruotsissa palkitun kulttuuritoimittaja–kirjailija Tone Schunnessonin kirja Päivät, päivät, päivät kertoo keski-ikää lähestyvästä, mahdollisuutensa mokanneesta naisesta. Luvassa on hillitön kujanjuoksu romahtaneen talouden, parisuhteen ja some-imagon pelastamiseksi. Kirjasta on tekeillä elokuva