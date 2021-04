Johnson Matthey valitsi Vaasan kestävän akkumateriaalitehtaan sijoituspaikaksi

Jaa

Vaasan kaupunki ja Johnson Matthey ovat allekirjoittaneet yhteisen aiesopimuksen. Brittiläinen akkuarvoketjutoimija on aloittanut alkuvaiheen suunnittelun tehtaan rakentamiseksi Vaasaan. Tehtaan on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2024

Brittiläinen akkuarvoketjutoimija Johnson Matthey on aloittanut alkuvaiheen suunnittelun tehtaan rakentamiseksi Vaasaan. Akkuarvoketju tarkoittaa prosessia, jonka eri vaiheiden kautta raaka-aineista jalostetaan akuissa tarvittavia komponentteja.

Vaasan kaupunki ja Johnson Matthey ovat allekirjoittaneet yhteisen aiesopimuksen. Seuraavan vaiheen sopimuksen yksityiskohdat viimeistellään vuoden 2021 loppuun mennessä. Varaus koskee Vaasassa sijaitsevaa noin 50 hehtaarin suuruista tonttia. Tehtaan on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2024.

– Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että tehdas sijoittuu Vaasaan – seudulle, jonka tavoitteena on luoda ekosysteemi kestäville teknologioille. Vaasassa on suotuisa akkumateriaalien ekosysteemi, saatavilla luotettavasti uusiutuvaa energiaa ja kestäviä raaka-aineita. Vaasa sijaitsee myös lähellä eurooppalaisia autoteollisuuden OEM- ja kennovalmistajia, toimitusjohtaja Robert MacLeod Johnson Mattheyltä kommentoi.

Suomen Malmijalostus Oy suunnittelee investointeja akkumateriaalien tuotannossa tarvittavien osaprosessien kehittämiseen. Työ linkittyy Johnson Mattheyn katodimateriaalitehdasta koskevaan investointiin. Osaprosesseihin liittyvän työn tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia teknologisia ratkaisuja natriumsulfaattipitoisten vesien käsittelemiseksi tehdasmittakaavassa sekä metallisten raaka-aineiden tuottamiseksi.

– Olemme tehneet hyvin tiivistä ja tehokasta yhteistyötä Johnson Mattheyn kanssa. Meillä on yhteiset kestävää tulevaisuutta koskevat arvot ja kunnianhimoiset tavoitteet. Tämä on myönteinen seuraava askel, ja jatkamme koko alueen kehittämistä yhdessä kaikkien sidosryhmien, Suomen Malminjalostuksen ja luonnollisesti myös muiden potentiaalisten akkuarvoketjutoimijoiden kanssa, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

– Tämä on erinomainen uutinen paitsi energiaklusterillemme myös koko alueelle. Meillä on vahvaa osaamista kestävien teknologiaratkaisujen ja kestävien logistiikkajärjestelyjen alalla. Vaasassa meillä on mahdollisuus kehittää maailman vihreintä akkujen arvoketjua. Suomelle on erittäin arvokasta saada tämä toiminto Vaasaan, Häyry sanoo.

– Johnson Mattheyn päätös suunnitella akkumateriaalien tuotantoinvestointeja Vaasaan yhdessä suomalaisen akkuekosysteemin kanssa vastaa hyvin kansallista akkustrategiaamme. Tavoitteenamme on tulla kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi akku- ja sähköistämissektorilla kestävyys ja kiertotalous huomioiden. Päätös osoittaa myös, että Suomi voi tarjota houkuttelevan ympäristön uusille investoinneille ja olemassa olevien toimintojen laajentamiselle, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

– Toivotamme Johnson Mattheyn lämpimästi tervetulleeksi Vaasaan ja Suomen akkuekosysteemiin. Hanke perustuu suomalaiseen kilpailukykyiseen liiketoimintaympäristöön ja kansallisen akkustrategiamme mukaisesti vahvaan kestävyyteen, innovaatiohin ja kiertotalouteen. Suomalaisen akkuklusterin kasvun odotetaan kiihdyttävän innovaatioita, kestävää talouskasvua, hyvinvointia, osaamista ja työpaikkoja Suomessa, Markku Kivistö, Business Finlandin Head of Cleantech, Invest in sanoo

Uuden tehtaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa myöhemmin tänä vuonna Laajametsän alueella Vaasan lentokentän ja rautatien välissä. GigaVaasa-alue on varattu akkuarvoketjun toimijoille ja se tarjoaa saavutettavat ja vihreät energiajärjestelmävaihtoehdot. GigaVaasan teollisuusalue yhdistyy logistisesti rautatie-, maantie- ja satamaverkostoon, mahdollistaen näin kestävät kuljetusratkaisut. Myös lentokenttä sijaitsee aivan sen läheisyydessä.

Vaasan seudulla sijaitsee yli 160 energiateknologiayritystä, jotka mahdollistavat erinomaiset yhteistyömahdollisuudet. Energiateknologiaklusterin ja paikallisten korkeakoulujen tiivis yhteistyö auttaa kouluttamaan ammattitaitoista työvoimaa vastaamaan alan tarpeisiin.

Johnson Matthey on maailman johtava tieteessä, joka mahdollistaa puhtaamman ja terveemmän maailman. Yli 200 vuotta kestäneellä sitoutumisella innovaatioihin ja teknologisiin läpimurtoihin parannamme asiakkaidemme tuotteiden suorituskykyä, toimintaa ja turvallisuutta. Vuonna 2020 saimme Lontoon pörssin Green Economy -merkin, joka myönnetään yrityksille, jotka saavat yli 50 prosenttia tuloistaan ympäristöalan ratkaisuista. Tieteellämme on maailmanlaajuista vaikutusta aloilla kuten vähäpäästöinen liikenne, lääketeollisuus, kemiallinen jalostus ja maapallon luonnonvarojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Nykyään yli 15 000 ammattilaista Johnson Mattheyllä työskentelee yhdessä asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostomme kanssa parantaakseen maailmaa ympärillämme. Lisätietoja osoitteessa www.matthey.com