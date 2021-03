Johtajuuden uutuusopas opettaa valmentavasta johtajuudesta

Valmentavan johtajuuden avulla herätät työyhteisössäsi voimaa, viisautta ja myötätuntoa.

Kuinka johtaa menestyksekkäästi monimutkaisessa, alati muuttuvassa maailmassa?

Millä tavalla odotukset hyvälle johtajuudelle ovat muutoksessa ja miksi?

Miksi uusi aika edellyttää yhä vahvemmin valmentavan johtamistyylin omaksumista?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Dan Soback uutuuskirjassaan Valmentava johtajuus (Basam Books 2021). Kirja on käytännönläheinen opas, joka opettaa soveltamaan valmentavaa johtajuutta niin arjessa kuin työpaikalla.

Valmentavan johtajuuden keskiössä on halu kehittää johdettavien kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, kokonaisvaltaiseen ajatteluun sekä jatkuvaan kasvuun ihmisenä ja työyhteisön jäsenenä. Sen avulla työyhteisöissä voidaan siirtyä keskitetyistä vallan, vastuun ja päätöksenteon järjestelmistä kohti viisaasti jaettua valtaa, vastuuta ja päätöksentekoa.

”Uudessa maailmassa johtajuuden keskiöön nousee kyky palvella henkilöstöä tavalla, joka auttaa heitä parhaiten palvelemaan asiakasta. Tästä valmentavassa johtajuudessa on pitkälti kyse.”

Kirjan oppien avulla saat työvälineet sellaisen työyhteisön luomiseen, joka on viisas valinnoissaan ja ketterä toiminnassaan. Lisäksi kirja tarjoaa keinot voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen niin yksilöissä kuin yhteisössä. Valmentava johtajuus on johtamistyyli, joka rakentaa henkilökohtaista johtajuutta kaikissa.

”Keskeinen kysymys jokaiselle johtajalle on seuraava: Annanko kaloja vai valmistammeko ongen? Luonko riippuvuussuhdetta itseeni vai kasvatanko tietoisesti johdettavien pitkän tähtäimen kapasiteettia kohdata omat haasteensa entistä suuremmalla valmiudella?”

Kirjailijasta

Dan Soback on tunnettu johtamisalan kouluttaja ja vaikuttaja. Hänellä on takanaan yli 15 vuoden kokemus valmentavan johtajuuden tuomisesta osaksi johtajien ja organisaatioiden arkea. Hän on myös toiminut opettajana lukuisille ammattivalmentajille.