Johtajuusverkosto kutsuu jokaisen kehittämään tulevaisuuden johtajuutta - ensimmäinen tapahtuma käsittelee luovuutta ja innovaatioita työelämässä

Työelämä on muuttunut 2000-luvulla voimakkaasti ja muutoksen vauhti kiihtyy. Uudistuva työ vaatii uudenlaista johtamista, ja johtajuuden kehittämiseen voivat osallistua kaikki. TYÖ2030-ohjelmaan kuuluva Johtajuusverkosto järjestää 19. tammikuuta virtuaalisen luovuuden ja innovaation foorumin, jossa puhujina on muun muassa Woltin Henrik Pankakoski, Yellow’n Susanna Rahkamo, VTT:n Nando Malmelin, Lindströmin Anna-Kaisa Huttunen, Alt Companyn Henri Hyppönen, Boardmanin Laura Raitio ja Genelecin Siamäk Naghian.

Johtajuusverkosto on avoin paikka keskustelulle johtamisesta. Siinä tutkitaan, etsitään ja määritellään tulevaisuuden johtajuutta ja johtajia. Lähtökohta on, että nykyaikainen johtajuus ihmisten elämää, monien asioiden, inhimillisten tekijöiden ja ominaisuuksien summa. Niitä ominaisuuksia Johtajuusverkosto nyt määrittelee. Tavoitteina on vahvistaa suomalaista työkulttuuria ja nostaa Suomi maailman johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi.

”Johtajuusverkostossa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin. Kutsumme mukaan kaikki johtamisuteliaat ja toivomme saavamme mukaan sekä paljon kokemusta että uusia ajatuksia johtamisesta”, sanoo TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala Työterveyslaitokselta.

Suomi on erityisen otollista maaperää Johtajuusverkostolle ja tulevaisuuden johtajuuden kehittämiselle. Maailman onnellisuusraportin kärkimaana Suomi voi olla esimerkki myös maailman parhaana maana työhyvinvoinnissa.

Työelämän muutokseen tulee suhtautua uteliaasti ja tosissaan, sillä työelämän toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa positiivisesti Suomen työllisyyteen, talouteen ja kilpailukykyyn maailmalla.

Maailman paras työelämä tehdään yhdessä. Johtajuusverkosto kutsuu kaikki mukaan kehittämään suomalaista työelämää. Suomalaisissa on jo paljon tulevaisuuden johtamisen ominaisuuksia, mutta tärkeimpiä niistä ovat meille ominaiset kyky ja tahto tehdä asioita yhdessä.

Kevään 2021 aikana Johtajuusverkosto järjestää useita tapahtumia ja vertaisverkostoja. Ensimmäinen näistä foorumeista järjestetään 19. tammikuuta ja keskittyy luovuuden ja innovaatioiden merkitykseen sekä siihen, miten niitä voidaan johtajuuden avulla tukea.Tapahtuma kokoaa yhteen työelämän eri asiantuntijoita keskustelemaan luovuudesta, joka kuuluu tulevaisuuden johtamisen erikoistaitoihin alalla kuin alalla.

”Luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat tärkeässä roolissa aina, kun rakennetaan jotain uutta. Yhdessä vahvan tiimin ja yhteisten arvojen kanssa ne mahdollistavat ensiluokkaisen asiakaskokemuksen ja nopean kasvun”, kommentoi ensimmäisessä foorumissa mukana oleva Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski.

“Organisaatioissa luovuus ei synny itsekseen. Ollakseen olemassa se vaatii vahvan luottamuksen, arvostuksen ja avoimuuden ilmapiirin. Kyseessä onkin herkkä systeemi, joka vaatii johtamiselta todella paljon. Luovassa organisaatiossa johtaminen tarkoittaa jatkuvaa rohkeuden lisäämistä”, jatkaa Yellow’n co-founder Susanna Rahkamo.

Johtajuusverkosto on osa TYÖ2030-ohjelmaa. Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa, ja sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Lisätietoja antaa

Sanna Kulmala, TYÖ2030-ohjelmajohtaja

p. 040 411 6378

sanna.kulmala@ttl.fi

Christa-Jemina Korhonen, TYÖ2030 Viestinnän asiantuntija

p. 050 441 5807

christa-jemina.korhonen@ttl.fi

