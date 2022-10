Johtavan Osama bin Laden -asiantuntijan kirja antaa kattavan kuvan ristiriitaisesta terroristijohtajasta

Yhdysvallat tappoi heinäkuussa 2022 bin Ladenin kakkosmiehen ja seuraajan Aymanal-Zawahirin, mikä nosti jälleenal-Qaidan kohtalon ja Osama bin Ladenin tarinan ajankohtaiseksi puheenaiheeksi.

Perheenjäsenten ja työtovereiden henkilökohtaisten haastattelujen ja hiljattain löydettyjen asiakirjojen avulla elämäkerta Osamasta paljastaa ensimmäistä kertaa, kuka hän todella oli ja miksi hän innostaa yhä uutta jihadistisukupolvea.

Perheenisä, uskonkiihkoilija, terroristijohtaja ja pakolainen

”Sorron ja nöyryytyksen muureja ei voi murtaa kuin luotisateessa. – – Amerikkalaisia ja juutalaisia vastaan hyökkääminen ja heidän tappamisensa missä tahansa maapallon kolkassa on velvoitteista suurin ja parhain tapa päästä lähelle Allahia."– Osama bin Laden

Miljardöörin poika vaati perheensä elävän kuin köyhät. Perhettään jumaloinut terroristijohtaja nojasi tärkeissä strategisissa päätöksissä kahteen tohtorintutkinnon suorittaneeseen vaimoonsa, mutta veti perheen mukaan tuhoonsa.

Fanaattisesti uskonnollinen bin Laden tappoi halukkaasti tuhansia siviilejä islamin nimissä. Ja vaikka hän onnistui lopulta Yhdysvaltojen historian tuhoisimmassa joukkomurhassa, hän ei saavuttanut ainoatakaan strategista tavoitettaan.

Viimeisten vuosien mielikuvaksi on jäänyt ikääntyvä mies, aivan tavallinen isä, joka harmaantuneessa parrassa katselee vanhoja videoita itsestään. Lopulta bin Laden kuoli epäsankarillisesti linnoitetussa talonrähjässä kaukana pyhän sotansa etulinjoista. Silti hänen ideologiansa elää.

Peter Bergen on amerikkalainen toimittaja, kirjailija ja johtava kansallisen turvallisuuden asiantuntija. Hänen yhdeksästä kirjastaan useampi on noussut New York Timesin ja Washington Postin myydyimpien kirjojen listoille.



Peter Bergen: Osama bin Ladenin nousu ja tuho (Docendo 2022), sidottu, 386 sivua. Alkuperäisteos: The Rise and Fall of Osama bin Laden. Suomentanut Simo Liikanen.

