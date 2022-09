Jokainen pääkaupunkiseudun ekaluokkalainen saa ikioman kirjan Helmet-kirjaston ja kustantajien kampanjassa

Ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja on tänä vuonna Tuula Kallioniemen kirjoittama ja Virpi Pennan kuvittama Rapiseva reppu. Teoksen on kustantanut Karisto ja se kuuluu helppolukuiseen Kirjakärpänen-sarjaan. Kirja kertoo kaikille ekaluokkalaisille tutusta aiheesta, ensimmäisestä koulupäivästä. Mitä jos ei osaa vielä lukea? Entä jos eksyy välitunnilla? Saako koulussa leikkiä legoilla? Rapiseva reppu antaa vastauksia näihin ja moniin muihin pikkukoululaisten mieltä askarruttaviin kysymyksiin hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla.

”Ensimmäinen koulupäivä herättää aikuisessakin tunnemuistoja: jännitystä, innostusta ja odotusta. Siksi olen erityisen mielissäni, että tänä vuonna saamme antaa lapsille kirjan, joka käsittelee tätä tärkeää päivää lämpimän huumorin ja samastuttavien hahmojen kautta. Toivon jokaisen reppuun uteliaisuutta, iloa ja oman kirjastokortin. Tavoitteemme on, että kirjasto kulkisi lasten rinnalla koko koulupolun ajan. Kirjastoon voi tulla tekemään läksyjä, siellä voi pelata lautapelejä kavereiden kanssa ja kysyä kirjastolaisilta kirjavinkkejä tai apua tiedonhakuun. Toivotamme ekaluokkalaiset lämpimästi tervetulleiksi kirjastoon”, sanoo Helsingin kaupungin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

Omankieliset kirjat äidinkieleltään ruotsin- ja venäjänkielisille

Helmet-kirjasto lahjoittaa myös ruotsin- ja venäjänkielisille koulunsa aloittaville omat teokset. Ruotsinkielinen kirja on Malin Klingenbergin ja Margareta Sandinin Vim och Galonis, jonka kustantaja on Schildts & Söderströms. Venäjänkielinen kirja on V. Dragunskin, L. Kaminskin ja I. Pivovarovan kirja Samyje smešnyje istorii. Kustantaja on AST.

Kuinka kirjalahjan saa?

Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla kirjaston henkilökunta kutsuu ekaluokat opettajineen kirjastoon ja jakaa kirjalahjat luokkien kirjastovierailun yhteydessä. Espoossa lahjan saa lähikirjastosta tai kirjastoautosta kouluihin jaettavaa kirjanmerkkiä vastaan.

Äänikirja lukemisesteisille

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Celia tuottaa saavutettavat äänikirjat suomen- ja ruotsinkielisistä ekaluokkalaiskampanjakirjoista. Kirjat saadakseen lapsella täytyy olla tunnukset Celian verkkopalveluun. Tunnukset palveluun voi saada koulun kautta tai kirjastosta.

Lisätietoja ekaluokkalaiskampanjasta: helmet.fi/ekaluokkalaiskampanja