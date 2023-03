Jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa ja tulla hyvinpidellyksi!

On tärkeää, että lapsi oppii mahdollisimman varhain tunnistamaan, mikä on oikein ja mikä väärin ja erityisesti suojaamaan itseään. Opettamalla turvataitoja lapsille luodaan ilmapiiriä, jossa lapsi voi kertoa huolistaan ja peloistaan mahdollisimman varhain. Näin turvallinen tila puhumiselle on luotu jo ennakkoon mahdollisen ikävän kokemuksen varalta.

Koska yhä useampi lapsi altistuu ja kokee lähisuhdeväkivaltaa, on lapsia rohkaistava puhumaan vaikeistakin asioista. Kun lapsi oppii, että kaikesta voi puhua ja kaikesta on mahdollista selvitä, se madaltaa kynnystä kertoa koetuista asioista ja huolista omille vanhemmilleen tai muille turvallisille aikuisille. Se myös auttaa suhtautumaan empaattisesti muita lapsia kohtaan ja auttamaan tarpeen tullen ystävää – aivan kuten missä tahansa muussakin onnettomassa tapahtumassa.

Katja Kytölän kirjoittama ja Jutta Kivilompolon kuvittama Ulla ja lasten turvataidot on esiopetus- ja alakouluikäisille lapsille suunnattu turvataitokirja, jossa Ulla ja Domi joutuvat moniin vaikeisiin tilanteisiin. Onneksi he osaavat opettaa toisilleen turvataitoja, kuinka selviytyä pelottavistakin asioista. Yhdessä Ulla ja Domi opettelevat ein sanomista, avun hakemista ja turvallisille aikuisille kertomista sekä omaa oikeuttaan koskemattomuuteen.

Katja Kytölä on sosionomi, ratkaisukeskeinen terapeutti ja väkivaltatyön asiantuntija. Hänellä on takanaan vuosien työskentely lähisuhdeväkivallan kokijoiden auttamiseksi sekä tieteellinen perehtyneisyys ilmiöön.