Jokaisella lapsella on oikeus hyvään mielenterveyteen: "Vuoden 2020 jälkeen lasten ja nuorten mielenterveystyössä on paljon tehtävää."

Vuonna 2020 nuorten hätä ja huoli kuuluu kriisipalveluissa. Sekasin-chattiin on jo lokakuun loppuun mennessä tullut yhteydenottoja enemmän kuin viime vuonna (yhteensä 140 000 yhteydenottoa, mikä on 48% enemmän kuin viime vuonna). Nuoret aikuiset ovat ottaneet yhteyttä myös Kriisipuhelimeen 34 % enemmän kuin viime vuonna. Yleisin yhteydenottoaihe kriisissä on yleinen ahdistuneisuus. Merkittävää on, että itsetuhoisia yhteydenottoja on tullut aiempaa enemmän.

Nuoret kokevat monet asiat nyt ahdistaviksi: tänä vuonna sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja solmiminen on vaikeutunut, perheiden taloudellinen epävarmuus on saattanut heikentää turvallisuuden tunnetta ja lisätä epätasa-arvoa nuorten keskuudessa. Jo ennestään ilmastokriisin takia horjunut luottamus tulevaan on myös entisestään heikentynyt. Mielenterveyttä vahvistavalle ja varhaiselle tuelle on nyt entistä enemmän tilausta neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, urheiluharrastuksissa ja nuorisotyössä. Mielenterveystaitoja on mahdollista oppia ja opettaa. Koulutusten ja materiaalien kysyntä onkin nyt poikkeusaikana kasvanut. Pieniä ihmeitä -joulukeräys lasten ja nuorten mielenterveystyölle ”Turvataksemme lasten ja nuorten mielenterveystyön jatkuvuuden ja vastataksemme kasvaneeseen kysyntään MIELI ry:n joulukeräyksen tuotto käytetään tänä vuonna lasten ja nuorten hyväksi. Lapsena ja nuorena opitut mielenterveystaidot suojaavat mieltä läpi elämän sekä auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä ja kriisejä. Teemme töitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi turvallisia aikuisia ympärillään tukemassa heidän kasvuaan ja tarvittaessa antamassa apua vaikeissakin elämäntilanteissa”, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo. Koronapandemia on vaikuttanut lasten ja nuorten mieleen ja hyvinvointiin. Lasten ja nuorten elämä on nyt ollut riippuvaisempaa oman perheen tilanteesta kuin aiemmin, esimerkiksi perheen ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden solmiminen on vaikeutunut ja nuorten itsenäistyminen on hankaloitunut, koska töihin on nyt ollut vaikeampi päästä. "Koronakriisi on koskettanut kaikkia lapsia ja nuoria sekä vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa ja tulevaisuuden toiveikkuuteensa. Tämän vuoksi lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä työ tulee ottaa osaksi pandemian jälkihoitoa", sanoo johtava asiantuntija Meri Larivaara MIELI ry:stä. Tue tänä jouluna lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Tee lahjoitus: www.lastenmieli.fi

