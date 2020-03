Jokaiselle lapselle lounas -kampanja alkaa toimittaa ruokakasseja vähävaraisille perheille

Koulujen siirtyminen etäopetukseen ja ison joukon lapsia jääminen pois päiväkodeista merkitsee monelle lapselle sitä, että he menettävät mahdollisuuden lämpimään ruokaan päivän aikana. Osalle lapsista tuo ruoka voi olla päivän ainoa lämmin ateria.

Osa kunnista on järjestänyt mahdollisuuden kouluruokailuun etäopiskelusta huolimatta. Kaikkialla tämä ei kuitenkaan toteudu. Haluamme turvata mahdollisimman monelle lapselle lämpimän aterian ja siksi olemme päättäneet toimittaa ruokakasseja vähävaraisille perheille poikkeustilan ajan, 13.4.2020 saakka.

Kampanjan käynnistävät ja rahoittavat sen ensimmäisessä vaiheessa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Tradeka.

Käynnistämme kampanjan maanantaina 23.3. ja toimitamme ruokakassin nyt koossa olevan rahoituksen turvin yli 550 lapsiperheelle kampanjan aikana. Ruokakassin arvo on 90 euroa ja se sisältää kaikki tarvittavat ainekset viikon ravitseviin pääaterioihin 4–6-henkiselle perheelle, ruokaohjeet sekä Sana Solin D-vitamiinivalmisteen. Lisäksi kassiin sisältyy sähköinen kokkikurssi.

Ruokakassien jakelun toteuttaa yhteiskunnallinen yritys Venner, jolla on yhteistyökumppanuus Kauppahalli24:n ja K-ryhmän kanssa. Paikallistason yhteyksistä lapsiperheisiin vastaavat Hope ry, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöt ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kampanjassa Kauppahalli24:llä on valmius toimittaa kasseja isoimpiin kaupunkeihin Suomessa joko suoraan kotiovelle tai muutoin yhteistyökumppaneiden kanssa sovittavalla tavalla.

“Yhteiskuntamme on ensimmäistä kertaa sotien jälkeen poikkeusoloissa. Koronatilanne on iskenyt monien toimeentuloon ja vaatii kouluilta poikkeusjärjestelyjä. Pidän arvokkaana, että samalla kun valtio ja kunnat tekevät parhaansa ihmisten tilanteen helpottamiseksi, syntyy myös vapaaehtoista ihmisten välistä apua ja yhteisöllisyyttä. Siitä tämä ruokakassikampanja on erinomainen esimerkki. Kiitän kampanjan toteuttajia lähimmäisten eteen tekemästänne työstä!” kannustaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Mahdollistetaan yhdessä lapselle lounas

Yhteiskuntavastuukampanjan käynnistäjinä haluamme osoittaa, että voimme huolehtia yhdessä jokaisesta yhteiskuntamme jäsenestä. Haastamme mukaan kaikki yritykset, järjestöt, säätiöt ja kansalaiset, jotka pystyvät auttamaan ja yhdistämään voimavaransa haastavassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi. Näin kampanjaa pystytään jatkamaan niin kauan kuin poikkeusolot Suomessa jatkuvat. Nyt jos koskaan haluamme auttaa, tarjota tukea ja suunnata katseita positiiviseen suuntaan.

Näin osallistut

Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaan voi osallistua ottamalla suoraan yhteyttä Venneriin, info@venner.fi tai venner.fi.

Osoita että olet mukana, jaa tietoa kampanjasta ja haasta myös muita mukaan käyttämällä aihetunnisteita #lapsellelounas ja #henkisestilähellä. Kampanjan somekuvan voi ladata täältä: Itla.fi/aineistot > Lapselle lounas.

Lapsiperheköyhyys ei ole uusi ilmiö, mutta se tulee näkyväksi erityisesti kriisiolosuhteissa

Päivittäisen koulussa tai päiväkodissa tarjottavan ruoan puuttuminen aiheuttaa erityisiä vaikeuksia perheissä, joissa on muitakin kuormittavia tekijöitä kuin koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet, kuten arkielämän hallinnan ongelmat, taloudelliset vaikeudet, päihteiden käyttö, terveysongelmat tai työttömyys. Noin 10 prosenttia lapsista asuu köyhissä perheissä. Kaikkein vakavinta on vauvaperheiden köyhyys. Koronaviruksen aiheuttama tilanne on erityisen vaikea ihan siitä syystä, että ruokakulut nousevat kaikkien perheenjäsenten syödessä kaikki ateriat kotona tai siksi, että perheen aikuisilla ei välttämättä ole resursseja arjen pyörittämiseen.

Käynnistettävä kampanja toteutetaan poikkeusoloissa, mutta haluamme samalla myös vaikuttaa siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien perheiden tilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota myös jatkossa.

Vennerin tavoite on ravitsemuksellinen tasa-arvo

Venner on yhteiskunnallinen yritys, joka työskentelee ravitsemuksellisen tasa-arvon puolesta. Venner voimauttaa vähävaraisia lapsiperheitä ravitsevan, kotiin kuljetettavan kasvisruokakassin muodossa sekä sähköisen kokkikurssin ja reseptipalvelun avulla. Venner on toiminut 1,5 vuotta ja toimittanut yli 3500 ruokakassia pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Venner on palkittu Arvoliiton vuoden ARVOteko-palkinnolla 2019. Vennerillä on valmius toimia yhteistyössä eri järjestöjen, kuntien tai seurakuntien kanssa.

Yhden ruokakassin hinta on rahoittajalle 90 euroa (sis. alv. 14 %), ja myös auttava taho saa resepti-inspiraatiota.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Tradeka