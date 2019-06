Jokaisen vaasalaisen liikuntakaveri

Vaasan kaupungilla työskentelee nyt ensimmäistä kertaa liikuntakavereita. Liikuntakaverit tarjoavat liikuntaseuraa eri ikäisille kuntalaisille kesäkuun ajan.

Emil Saha ja Julia Kytölä toimivat liikuntakavereina neljä viikkoa. Kaveritoiminnan lisäksi kesätyö on pitänyt sisällään leireillä työskentelyä ja lasten liikuntatoiminnan ohjaamista eri puolilla Vaasaa.

- Parasta työssä on ollut lasten innokkuus. On ollut monia liikuntaryhmiä, joissa jokainen on ollut täysillä mukana, Saha hymyilee.

Työ on tarjonnut liikuntakavereille liikunnan riemun ohella myös opettavaisia hetkiä.

- Tässä pääsee oppimaan lasten kanssa työskentelystä, ja siitä, miten toimia ohjaajana, Saha kertoo.

- Jokainen päivä on erilainen ja meille on annettu paljon vastuuta. Lasten kanssa tekemisestä saa energiaa, Kytölä jatkaa.

Liikuntakaverit ovat maksuttomasti kuntalaisten käytössä 2 tuntia kerrallaan. Heidät voi tavoittaa liikuntapalveluiden kautta.

- Kaupungilla ei ole aikaisemmin ollut liikuntakavereita, joten tämä on aivan uusi konsepti. Palvelu on pääasiassa suunnattu lapsille sekä nuorille, mutta on kuitenkin kaikkien kuntalaisten käytössä, kertoo liikuntasuunnittelija Tuomas Kukkonen.

Vaasan kaupungilla työskentelee tänä kesänä lähes 400 kesätyöntekijää.