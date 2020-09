Jokioisilla uusitaan Haapaojan silta, liikenne kiertotielle 12.10.–17.10.2020

Korjaustiedote, edellisessä päivämäärät väärin: Espoon Leppävaarassa Mestarintunnelin tunneliputkissa sulkuja 29.9.– 2.10. välisenä aikana 28.9.2020 16:22:36 EEST | Tiedote

Mestarintunnelin (Kehä I): ti 29.9. klo 00.00 – 05.00 KOKO tunneli suljettu ke 30.9. klo 00.00 – 05.00 KOKO tunneli suljettu to 1.10. klo 00.00 – 05.00 L-putki (Lännen suuntaan) suljettu, Idän suuntaan menevä tunneli on auki pe 2.10. klo 00.00 – 05.00 L-putki (Lännen suuntaan) suljettu, Idän suuntaan menevä tunneli on auki Liikenne siirretään kiertotielle. Liitteenä kiertotiejärjestelyt. Sulut johtuvat Mestarintunnelin tekniikan uusimisprojektista.