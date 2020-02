Joogakirjallisuuden klassikko vihdoin suomeksi!

Swami Vivekanandan Rajaooga – Sisäisen luonnon herruus (BASAM BOOKS 2020) on välttämätöntä luettavaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielensä kehittämisestä, ajattelun vapaudesta ja idän ja lännen vuoropuhelun historiasta.

Intialainen Swami Vivekananda (1863–1902) tunnetaan miehenä, joka toi joogan länteen. Tämä uushindulainen filosofi ehti verrattain lyhyen elämänsä aikana jättää lähtemättömän jäljen joogan, Intian ja länsimaisen uskonnon historiaan. Intiassa Vivekanandaa kunnioitetaan kansallissankarina, hengen jättiläisenä, joka kehotti maanmiehiään olemaan ylpeitä itsestään ja perinteistään. Länsimaissa hänet puolestaan muistetaan joogan ja tieteellisen maailmankuvan yhdistäjänä.

Vivekanandan esiintyminen Maailman uskontojen parlamentissa Chicagossa vuonna 1893 juurrutti intialaisen henkisyyden siemenet amerikkalaisen yleisön tajuntaan ja valoi perustan joogaa koskeville käsityksille seuraaviksi sadaksi vuodeksi. Vivekanandan tapa selittää joogafilosofiaa länsimaisen tieteen käsittein on yhä kuultavissa siinä, miten joogasta puhutaan ja kirjoitetaan.

Rajajooga – Sisäisen luonnon herruus vuodelta 1896 on Swami Vivekanandan tunnetuin ja vaikutusvaltaisin teos, joka sisältää Vivekanandan luentoja joogan filosofiasta, sekä hänen kommentaarinsa joogafilosofian perustekstiin, Patanjalin Joogasutraan. Vivekananda muistetaan etenkin terävänä sanankäyttäjänä ja karismaattisena esiintyjänä. Tämä palavasieluisuus välittyy myös tuoreen suomennoksen sivuilta.

Vaikka Vivekanandan kirjoituksia on käännetty suomeksi jo 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä asti, on tämä joogakirjallisuuden klassikko nyt ensi kertaa saatavilla suomeksi. Suomentaja, joogatutkija Matti Rautaniemi on kirjoittanut teokseen laajan, Vivekanandan elämää ja vaikutusta käsittelevän johdannon. Rautaniemen mukaan Vivekanandan sanoma oman mielensä hallitsemisesta ja ajattelun vapaudesta on ajankohtaisempi kuin koskaan nykypäivän informaatiotulvan ja -vaikuttamisen keskellä.