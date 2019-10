Joogamatot täyttyvät lokakuun viimeisenä viikonloppuna - Kehon ja mielen tehovalmennusta messuilla Turussa

Osaava Nainen -tapahtumassa saa tänä vuonna erilaista valmennusta mm. muutokseen, itsetuntemukseen, onnistumiseen, ajankäyttöön talouteen ja yrittämiseen. Paikalla on lähes 20 erilaiseen valmennukseen perehtynyttä asiantuntijaa. Luennot ja erilaiset työpajat jatkuvat kolme päivää 25.-27.10. Turun Messukeskuksessa. Osaava Nainen, Terve Olo ja Outlet -tapahtumiin osallistuu noin 140 näytteilleasettajaa.

Tapahtuman messuosastoilla käy tuttuun tapaan kuhina, kun ostoksia tehdään jo mm. joulua varten. Tarjolla on mm. muotia, koruja ja kosmetiikkaa. Tapahtumassa esittäytyy mm. Suomessa rintaliivejä suunnitteleva BraEva,

Terve Olo -tapahtumassa tarjolla on mm. joogaa. Yoga Play -festivaali järjestetään messuilla ensimmäistä kertaa ja siellä pääsee kokeilemaan monia joogan lajeja äijäjoogasta reggae-joogaan. Varattavana on peräti 24 ohjattua joogatuntia, ja niihin on erillinen ilmoittautuminen.

Lifen esityksistä saadaan tietoa mm. vegeraudasta, eteerisistä öljyistä ja hiljaisesta tulehduksesta. Messuilla etsitään helpotusta muun muassa askelkipuihin ja Cup of Therapy -työpajassa haetaan terapiakorteilla ratkaisuja ongelmiin. Äänisyvärentoutuksessa rentoudutaan syksyn tuulen ja musiikin ääniin tunnin ajaksi.



Neulontaa, virkkausta ja kukkasidontaa alan huippuopissa



Neulesuunnittelija ja -kirjailija Niina Laitinen on suunnitellut Osaava Nainen -tapahtumalle oman sukan. Laitisen suunnittelema sukkamalli on esillä messuilla ensimmäistä kertaa. Sukkia myös tehdään messujen työpajassa ja mallia on myynnissä Laitisen verkkokaupassa.

Käsityöt ovat muutenkin esillä ohjelmalavoilla ja työpajoissa. Käsityötubettaja Tuula Kyrölä opastaa kävijät virkkaamaan persoonallisen joulukoristeen. Maksuttomassa työpajassa on useita eri malleja, joista kävijä voi valita mieleisen. Käsityötubettaja Kyrölän Youtube-kanavalla, Crochet & Knitting, on jo liki 80 000 seuraajaa.

Kädentaitoja voi harjoittaa myös kukkasidonnan parissa. Floristi Annina Jaala kutsuu messuyleisöä minikimpputyöpajaan. Työpajasta saa oppia siihen, miten minikimppuja sidotaan. Työpajoja on kaikkina tapahtumapäivinä.



Jaksa ja vahvistu



Lukuisten ohjaajien tarjoamat valmennukset tarjoavat työkaluja mm. itsetuntemukseen, jaksamiseen ja arkeen luentokokonaisuuden kautta. Päivittäiset kokonaisuudet juontaa arvostrategi Jaana Villanen.

Perjantaina Aino-lavan teemana on jaksaminen. Työpajassa käydään läpi mm. taloudenhallintaa. Kouluttamassa on osakesijoittaja mm. naisten pörssiklubin perustanut Marja-Leena Haapanen. Hän jakaa tietoa osakesijoittamisesta.

Päävalmentaja Katja Pasanen luennoi perjantaina 25.10. tapahtumassa siitä, miten vahvuudet saadaan esille. HPK:n naisten jääjoukkueen päävalmentaja luennoi itsensä johtamisesta messuyleisölle.

Olen oman elämäni kuningatar ja toteutan unelmani! Tällä ajatuksella Anne Karilahti, Valmentamo, kertoo perjantaina miten omaa rohkeuttaan voi kasvattaa ja haaveilla. Työpajassa rakennetaan kartta kohti toiveita. Kuningatarta haetaan myös lauantaina, jolloin missikeisarinna ja toimitusjohtaja Sunneva Kantola puhuu mm. itsetunnon kohottamisesta.

Talousneuvoja Riitta Laakio kertoo perjantaina yrittäjyydestä. Hän antaa oppeja ja vinkkejä yrittämiseen ja taloudenhallintaan.

Äänenkäyttöä ja naurua



Lauantaina laulunopettaja ja vokologi Liisi Pettersson on äänenkäytön asiantuntija ja valmentaja. Äänenkäyttöä harjoittamalla saa itsevarmuutta esiintymiseen.

Nauru- ja onnistumisvalmentaja Tarja Kupias puhuu lauantaina 26.10. nauravaisuuden ja positiivisuuden puolesta.

Messuilta saa tietoa mm. masennuksesta ja tietoa siitä, miten esim. läheisen päihdeongelmiin haetaan apua.

Messuohjelmassa on mm. Miss Turku -kisa sunnuntaina 27.10. Fashion Teamin muotinäytöksiä ja suihkurusketusnäytöksiä voi seurata tapahtumassa joka päivä.

www.osaavanainen.fi

www.terveolomessut.fi

#osaavanainen #terveolo

Aukioloajat:

25.-26.10. kello 10-18

27.10. kello 10-17