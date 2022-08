Jopa 10 000 helsinkiläistä mukana rantojen siivoustempauksessa – SATAKOLKYT-hanke kutsuu kaupunkilaiset ulkoilmaleffailtaan juhlistamaan koko kaupungin yhteisiä ympäristötekoja

SATAKOLKYT-hankkeessa voimansa ovat yhdistäneet Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Pääkaupunkiseudun partiolaiset, Helsingin 4H-yhdistys, Helsingin NNKY ja Helsingin Vihreät Nuoret. ”Hankkeessa on tehty aidosti merkittäviä tekoja Itämeren eteen. Roskaa on kerätty rannoilta tuhansia pussillisia. Päätimme juhlistaa tätä kunnolla, ja mikä olisi ihanampi tapa nauttia hämärtyvästä elokuun illasta kuin leffailta luonnon helmassa”, hankkeen koordinaattori Karoliina Eronen kertoo. Samana päivänä vietetään myös John Nurmisen säätiön koordinoimaa kansallista Itämeripäivää.

Siisti leffailta Itämeren rannalla -illan teemana on ympäristö, luontosuhde ja ympäristövaikuttaminen. Tapahtuma alkaa klo 17 roskatalkoilla Mustikkamaan uimarannalla, jonka jälkeen ohjelma jatkuu Mustikkamaan kesäteatterilla paneelikeskustelulla ympäristövaikuttamisesta ja -aktivismista. Illan kruunaa ulkoilmanäytäntö dokumenttielokuvasta Piemonten tryffelinmetsästäjät ja suomalaisesta tuoreesta lyhytelokuvasta Kapinalliset. Lisätietoa tapahtumasta ja aikatauluista löytyy hankkeen nettisivulta https://satakolkyt.fi/.

Helsinkiläiset ovat innostuneet mukaan siivoustempaukseen

Hankkeen aikana Helsingin 130 kilometrin mittaista rantaviivaa on siivottu yhteensä jo 300 kilometrin verran. Alun perin idea hankkeeseen lähti helsinkiläisiltä nuorilta, jotka ovat huolissaan ympäristön roskaantumisesta.

”Kiitos hienosta saavutuksesta kuuluu tietenkin kaikille niille tuhansille vapaaehtoisille, jotka ovat lähteneet mukaan siivoustalkoisiin. Hankkeen aikana osallistujia on ollut kaikkiaan jo lähes kymmenentuhatta”, Eronen kertoo.

SATAKOLKYT on ylläpitänyt interaktiivista siivouskarttaa, jonka kautta kuka tahansa on voinut liittyä mukaan koko kaupungin yhteisiin talkoisiin. Kartta on toistaiseksi saatavilla tutussa paikassa hankkeen nettisivuilla. ”Sen mahdollisesta uudesta sijainnista tiedotetaan myöhemmin”, Eronen kertoo. Hankkeen aikana roskapihtejä on voinut lainata kirjastoista, ja tämä on mahdollista jatkossakin.

Ympäristökasvatus, luontosuhde ja lähiluonnon kestokyky tärkeitä arvoja

SATAKOLKYT-hankkeen aikana on järjestetty kaikkiaan yli 650 siivoustempausta rannalla. Rannat on kuitenkin siivottava uudelleen joka vuosi, eikä tämä pääty hankkeen loppumiseen. Hankkeen taustaorganisaatiot myös korostavat jatkuvien ympäristötoimien tärkeyttä, ja vaativat toimia helsinkiläispäättäjiltä.

”SATAKOLKYT-hankkeen taustaorganisaatiot ovat laatineet kannanoton, joka on osoitettu päättäjille. Kokemuksemme pohjalta korostetaan lisätoimien tarvetta ympäristökasvatukseen, lähiluonnon kestokykyyn ja ympäristön roskaantumiseen liittyen.”

Eronen uskoo, että Helsingin lähiluonnon luonto- ja virkistysarvojen turvaaminen kiinnostaa kasvavissa määrin kaikkia kaupunkilaisia: ”Puhdas ja turvallinen lähiympäristö on kaupunkilaisille tärkeä asia. Se on varmaa, että helsinkiläiset jatkavat rantojen siivoamista hankkeen päättymisen jälkeenkin.”