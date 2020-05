Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, hakeudu testiin

Uudenmaan väestössä vain harvalla esiintyy uuden koronaviruksen vasta-aineita 29.4.2020 14:51:54 EEST | Tiedote

Ensimmäiset tulokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väestötutkimuksesta osoittavat, että hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää ajantasaisesti, kuinka suurella osuudella väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta (ns. seroprevalenssi). Lisäksi selvitetään, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät ja antavatko vasta-aineet suojaa vakavalta taudilta. Tutkimus kattaa kaikki ikäryhmät koko Suomessa. Näytteenotto perustuu satunnaisotantaan. Tähän mennessä tutkittu yli 500 näytettä Satunnaisotoksen näytteenotto käynnistyi HUSin alueella 9.4.2020 ja on nyt laajentunut kaikkien yliopistosairaaloiden alueelle. Otannassa on ollut mukana 18–69-vuotiaita naisia ja miehiä. Tähän mennessä THL:lle on saapunut yli 1 000 näytettä, joista 516 on ehditty tutkia. Seulontatestillä positiivisiksi todettuja näytteitä on 11, joista 9 on tut