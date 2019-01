”Jos sinulla on paljon CO2-päästöjä, on se hyvä paikka tehdä rahaa”

CO2-päästöistä eroon pääseminen nähdään pirun kalliina ongelmana, vaikka todellisuudessa se on hyvä paikka tienata rahaa parhaalla pääomantuotolla.

Teollisuus käyttää Suomessa noin puolet käytetystä energiasta, mikä heijastuu myös suurina hiilidioksidipäästöinä ympäristöön. Yhtiöillä on kovat paineet näyttää vihreiltä.

Suuret päästöt kannattaisi nähdä merkkinä sille, että talosta löytyy todellinen rahasampo, jonka saa älykkäällä kokonaisratkaisulla satamaan suoraan omaan laariin.

- Energiankierrätysinvestointi on tuottavin investointi, minkä teollisuuslaitos voi tehdä. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että CO2-päästöjen vähentäminen on taloudellisesti kannattavin investointi, toteaa teollisuuden hukkalämpöjen uusiokäyttöjärjestelmiin erikoistuneen Calefa Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tamminen.

Perinteinen tuotantotapa kuluttaa paljon energiaa ja haaskaa sen kertakäyttöisenä.

Teollisuuden älykkäät

energiankierrätysratkaisut

Tamminen puhuu älykkäistä kokonaisratkaisuista, joissa teollisuuden hukkalämpöjä kerätään talteen ja jalostetaan uusiokäyttöön. Samalla myös tuotannon prosesseja voidaan tehostaa ja parantaa työskentelyolosuhteita. Rahaa säästyy merkittäviä summia jatkuvasti ja hiilidioksidipäästöjä ei synny, kun energiaa ei tarvitse tuottaa polttamalla.

Vaihtoehtoja jatkokäytölle riittää. Lämpöä voidaan hyödyntää prosesseissa, teollisuuskiinteistöjen lämmityksessä tai kaukolämpönä.

Idea on siinä, että teollisuuden ei tarvitse vähentää energiankäyttöä, vaan saada sama energia tekemään työ moneen kertaan. Energiankäytössä kertakäyttöisyysajattelu on muutettava kiertotalousajatteluksi.

Hukkalämmön uusiokäyttö kierrättää kertaalleen ostetun energian hyödynnettäväksi yhä uudelleen ja uudelleen.

Win-win-win

Vuosituotosta puhuessaan Vesa Tamminen käyttää termiä ROI, eli Return on Investment.

- Yritysten investoinneissa on tuoton osalta usein vaatimuksena vähintään 20 %. Tunnetusti investoinnin tuottolukuja joudutaan laskemaan hyvin avoimin mielin, jotta laskelmissa tuohon tasoon päästään.

Energiankäytön tehostamisessako ei tarvitse venyttää laskelmia?

- Ei. Meillä on yli 150 referenssiä teollisuudesta, jotka osoittavat, että investoinnin tuotto toimittamissamme järjestelmissä liikkuu 30-100 prosentissa. Lisäksi näillä toimilla vähennetään CO2-päästöjä merkittävästi.



Tällainen ratkaisu on toteutettu esimerkiksi Kiillon tehtaalla Lempäälässä, jossa CO2-päästövähenemä on nyt jo yli 350 000 kiloa vuodessa samaan aikaan, kun energialaskusta leikkaantuu 88 000 euroa.

- Tässä on oikeasti se nopea, hyvä tie parantaa teollisuuden kannattavuutta ja kilpailukykyä Euroopassa tekemällä fiksut ratkaisut. Ja saada nopeasti leikattua päästöjä, Tamminen sanoo.

- Tämä on win-win-win-tilanne, jossa ympäristökin voittaa.