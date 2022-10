Josefiina Kotilainen nimetty Startup-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi

Josefiina Kotilainen on nimetty Startup-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Startup-säätiö on ollut keskeisessä asemassa suomalaisen kasvuyrityskentän kehittämisessä ja kansainvälistämisessä, sekä yrittäjämyönteisen asenteen luomisessa. Säätiö on Slushin, Junctionin ja The Shortcutin omistaja, sekä osaomistaja kasvuyrityskampus Maria 01:ssä.

Josefiina Kotilainen

“Säätiö on ollut keskeinen toimija suomalaisessa kasvuyrityskentässä jo kymmenen vuoden ajan. Olemme olleet hiljainen taustavoima Slushin, Junctionin, The Shortcutin ja Maria 01:n takana, tavoitteenamme mahdollistaa tytäryhtiömme menestys”, kertoo Anssi Rusi, Startup-säätiön hallituksen puheenjohtaja. “Olemme erittäin iloisia saadessamme Josefiinan nyt johtamaan säätiön uudistamista ja uusien tavoitteiden asettamista.” Josefiina Kotilainen on toiminut aikaisemmin keskeisissä rooleissa suomalaisessa startup-kentässä kuten pääomasijoitusyhtiö Maki.vc:n sekä Slushin talousjohtajana. Lisäksi Kotilainen on ollut kehittämässä Maki.vc:n talousjohtajana yhdessä Kiuaksen, Aalto-yliopiston ja Reaktorin kanssa ilmaista Starting Up -yrittäjyyskurssia kaikille yrittäjiksi haluaville. “Keskitymme nyt Startup-säätiössä uusien ja potentiaalisten yrittäjien löytämiseen ja tukemiseen, erityisesti apurahojen kautta. Tarvitsemme Suomeen lisää kasvuyrittäjiä ja yrittäjähenkisyyttä, erityisesti yrittäjyyden alkupäähän. Näistä lähdöistä kasvaa oikealla tuella ja ohjauksella seuraavat kotimaiset menestystarinat”, sanoo Josefiina Kotilainen. “Apurahoja aloitetaan jakamaan aluksi kunnianhimoisille projekteille, jotka edistävät tämänkaltaista suomalaista kasvuyrittäjyyttä. Olen erittäin innoissani uudesta visiostamme ja siitä, että pääsen toteuttamaan sitä.”

