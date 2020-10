Jotta jokainen työntekijä johtajasta alaisiin voisi työssään hyvin

Vaasan ammattikorkeakoulu oli mukana kansainvälisessä koulutuksessa, jossa kehitettiin julkisen sektorin johtajataitoja. Tuloksena oli rutkasti uutta tietotaitoa sekä työhyvinvointipeli.

Kun Sanna Saikkonen ja Suvi Kallio kohtasivat EU-hankkeessa mukana olevia brittejä, kyproslaisia ja belgialaisia, he huomasivat melko pian eroja maiden työkulttuurissa.

Suomessa käydään verrattain paljon keskustelua työhyvinvoinnista ja myös mielenterveydestä osana työelämää.

– Kuitenkin moni huomasi koulutuksen aikana, että ydinasiat ja haasteet ovat samoja joka maassa. Tapaamalla muita niihin sai uutta näkökulmaa, Sanna Saikkonen sanoo.

Saikkonen ja Kallio ovat sosiaali- ja terveysalan lehtoreita, jotka edustivat Vaasan ammattikorkeakoulua kansainvälisessä hankkeessa. Neljän maan välisessä Erasmus-hankkeessa kokeiltiin myös pelillistämisen näkökulmaa, ja koulutuksen aikana kehiteltiin Mindful Managers -peli.

– Tarkoitus on, että työstämme on hyötyä myös muille. Siksi pelisovellus on kaikkien saatavilla Google Play -kaupassa ja App Storessa, Suvi Kallio vinkkaa.

Myös hankkeessa koostettava opas on vapaasti julkisen sektorin työyhteisöjen käytössä.

Tietoista johtajuutta

Mindful Managers pyrkii nimensä mukaisesti kehittämään julkisen sektorin johtajuutta entistä huomioivampaan ja tietoisempaan suuntaan.

Samalla hankkeessa on pyritty hälventämään ennakkoluuloja ja poistamaan mielenterveysasioihin liittyvää häpeää.

Nyt päättynyt hanke alkoi vuonna 2017. Osallistujat ovat kokoontuneet neljä kertaa, ja lisäksi on tavattu videoyhteyden avulla.

Aluksi tehtiin tutkimusta ja kansallista analyysiä niin Suomessa, Belgiassa, Kyproksella kuin Isossa-Britanniassakin. Hankekumppanit saivat näin tietoa julkisen sektorin johtajilta heidän työnsä haasteista ja siitä, millaista koulutusta he tarvitsisivat eniten.

– Ryhmädynamiikka, työntekijöiden arvojen, temperamentin ja oppimistyylin vaikutus ryhmän toimintaan sekä työyhteisön johtaminen muuttuvassa ympäristössä olivat yleisiä huolenaiheita, Sanna Saikkonen kertoo.

Jatkokehittelyä ryhmissä

Koulutusohjelma suunniteltiin tehtyjen analyysien perusteella ja testattiin sadan julkisen sektorin johtajan kanssa kumppanimaissa.

– Jatkoimme työskentelyä pienryhmissä, joissa päästiin keskustelemaan työhyvinvoinnista syvällisemmin. Reflection Rounds -nimellä kulkevassa osuudessa osallistujat voivat pohtia omia tavoitteitaan ja keinoja niiden saavuttamiseksi, Sanna Saikkonen sanoo.

Yhteensä hankkeen koulutuksiin osallistui 131 ihmistä kumppanimaista, joista Vaasassa oli 39.

– Kaiken kaikkiaan oli kiinnostavaa olla mukana hankkeessa, johon osallistui niin monta eri toimijaa konsulttiyhtiöistä ja pelifirmoista lähtien, Suvi Kallio toteaa.

Mindful Managers -hankkeeseen osallistuivat VAMKin lisäksi konsulttiyhtiö Inova Consultancy, tutkimus- ja kehittämiskeskus Cardet sekä koulutus- ja valmennusyritys Obelisk.