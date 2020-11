Joukkoliikennettä koskevat koronasuositukset ovat voimassa myös saariston yhteysaluksilla

Huhkon uusi pyörätieyhteys valtatien 8 varrella on valmis 13.11.2020 09:03:14 EET | Tiedote

Uusi jalankulku- ja pyöräily-yhteys Huhkon alueella on saatu valmiiksi. Väylää pitkin pääsee nyt pyöräilemään Turusta Raisioon valtatien 8 suuntaisesti. Osuus oli aiemmin sorapäällysteinen ja osa reitistä oli polkua ja pyörälle sopimatonta osuutta. Nyt koko yhteys Turun rajalta Raision Punttamäenpolulle on päällystetty ja pyöräiltävissä. Turku parantaa vielä Häränajajanpolun osuutta keväällä 2021. Koko yhteys kuuluu Turun seudulliseen pääpyöräilyverkkoon. Väylän parantaminen on tehty ELY-keskuksen ja Raision yhteistyönä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukseen sisältyvällä MAL-rahoituksella.