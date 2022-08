Jouko Alhainen on pelastanut kymmeniä kurkia ja edistänyt luonnonsuojelua – uutuuskirjassa tutustutaan Joukon ja kurkien yhteiseen matkaan

Jaa

Kurkikuiskaajaksi kutsuttu Jouko Alhainen on huolehtinut kotitilallaan kymmenistä siipirikoista tai orvoksi jääneistä kurjista, joista osa on voinut palata luontoon. Lentokyvytön Kookka on ollut Joukon hoivissa vuodesta 1993 lähtien.

Kurkikuiskaaja julkaistaan 30.8. Kuva: Tapio Tuomela

Kurkikuiskaaja lukee kurkia ja niiden ääniä, eleitä ja ilmeitä kuin avointa kirjaa. Linnut voivat viestittää niin nälkää, pitkästymistä ja turhautumista kuin iloa ja surua. Jouko on nähnyt, kuinka kurki voi surra puolisonsa tai poikastensa menetystä viikkokausia. Kiinnostus luontoon ja luonnonsuojeluun heräsi Joukossa jo lapsena. Ensimmäisen lintutorninsa hän rakensi kotijärven rantaan voidakseen havainnoida lintuja paremmin. Sen jälkeen hän on rakentanut ja suunnitellut lintutorneja ympäri Suomen Hangosta Inariin. Jouko toimii luontoyrittäjänä Kangasalan Pohtiolammella, joka tunnetaan kalalammilla vierailevista sääksistään. Vuosien mittaan hän on rengastanut tuhansia lintuja, kerännyt tutkimustietoa monista lintulajeista ja toiminut aktiivisesti luonnonsuojelun edistämiseksi. Jouko oli asiantuntijana mukana Forssan Koijärvellä vuonna 1979, kun ympäristöaktiivit halusivat estää lintujärven kuivattamisen. Järvi oli hänelle jo lapsuudesta tuttu retkeilykohde. Toimittaja Riitta Saarinen on alun perin tutustunut Jouko Alhaiseen kirjoittamiensa lehtijuttujen kautta. Kuvaaja Tapio Tuomela on taas tuntenut Alhaisen vuosikymmenten ajan ja ollut mukana lukuisilla yhteisillä linturetkillä. Riitta Saarinen: Kurkikuiskaaja (Docendo 2022), sidottu, 180 sivua Toimittaja, pyydä mediavedos ennakkoon

tiedotus@docendo.fi

Avainsanat docendonkirjatelämäkertakurkiluonnonsuojeluluonto

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kurkikuiskaaja julkaistaan 30.8. Kuva: Tapio Tuomela Lataa Kuva: Tapio Tuomela Lataa Kuva: Tapio Tuomela Lataa Kirjan kansikuva Lataa