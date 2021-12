Joulu koiran kanssa

Kokosimme koiraperheen joulun ajan muistilistan yhdessä Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maulan kanssa.

Koiran anova katse saattaa houkutella antamaan jouluruokia koiralle maisteltavaksi, mutta monet ihmisten rakkaimmat jouluruoat voivat olla koirille vaaraksi.

Kinkkua ei suolaisuuden ja rasvaisuuden vuoksi kannata antaa koiralle, vaikka koira istuisi kanssasi odottamassa sen paistumista. Kinkun paistorasva on haitallista koiralle, sillä se voi pahimmillaan aiheuttaa haimatulehduksen. Kinkun tai siipikarjan luita ei myöskään pidä antaa koiralle. Luut voivat tukkia koiran suoliston tai terävät luunsirut jopa puhkaista suolen. Jos koira pääsee käsiksi kinkkuverkkoon, voi seurauksena olla hengenvaarallinen suolitukos, joten myös kinkkuverkko kannattaa laittaa visusti roskiin koiran ulottumattomiin.

Mausteiset jouluruoat ja hiivaa sisältävät leivonnaiset voivat pistää koiran vatsan sekaisin, eivätkä siksi sovellu koirille annettaviksi. Makeista herkuista tumma suklaa on koirille vaarallisimpien joukossa, joten suklaarasiat kannattaa siirtää pois koiran ulottuvilta. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se on koiralle. Jo pieni määrä tummaa suklaata voi pahimmillaan saada aikaan vakavan myrkytyksen. Jos koira tulee yllättäen heikkovointiseksi, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Suklaan aiheuttaman myrkytyksen oireet näkyvät ensimmäisten 4-24 tunnin kuluessa. Oireita ovat muun muassa oksentelu, tärinä, lisääntynyt virtsaaminen, vatsakivut sekä kouristelu.

Huolehdi siitä, ettei ruokia jää paikkoihin, joista koira pääsee niihin käsiksi. Jos kuitenkin huomaat koiran syöneen sille kiellettyjä asioita, ole yhteydessä eläinlääkäriin. Päivystävien eläinlääkäreiden yhteystiedot ja aukioloajat on hyvä tarkistaa valmiiksi ennen pyhiä.

Koirilta kiellettyjä ruoka-aineita ovat esimerkiksi:

ksylitoli

suklaa (etenkin tumma suklaa)

macadamiapähkinä

viinirypäleet ja rusinat

hiivaa tai soodaa sisältävät taikinat

joulukinkku

kinkun paistorasva

makeiset

mausteiset ruoat

Jouluruokien lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota joulukukkiin. Perinteiset joulukukat, kuten jouluruusu, joulutähti, hyasintti, amaryllis, atsalea, tulppaani ja marjakuusi ovat myrkyllisiä koiralle. Pennut ovat aikuisia koiria vallattomampia ja niiden touhuja kannattaa seurata tarkemmalla silmällä, etteivät ne pääse maistelemaan joulukukkia.

Myös kynttilät ja kuusi kannattaa sijoittaa niin, ettei koira pääse touhutessaan kaatamaan niitä. Joulukuusen voi rajata esimerkiksi kompostiverkolla. Etenkin nuoret koirat saattavat olla kiinnostuneita myös jouluvaloista, joten sähköjohdot on hyvä piilottaa koiran ulottumattomiin.

Koiralle voi varata koirille sopivia herkkuja tai puruluita eläinkaupasta. Koiralle voi myös tarjota tekemistä esimerkiksi piilottamalla koiran lempiherkkuja tai puuhastelemalla yhdessä aktivointipelin parissa.

Mikäli olet varannut koiralle oman joululahjan, kannattaa paketista jättää pois teipit, narut ja pussit. Joululahjan voi paketoida koiralle mieluisalla tavalla. Esimerkiksi keittiöpaperirullien repiminen lahjan ympäriltä voi olla koiralle mukavaa puuhaa.

Koiran joululahja voi olla muutakin kuin syötävää. Pidempi yhteinen lenkki tai metsäretki ilahduttaa niin omistajaa kuin koiraakin. Myös uuden tempun opettelu voi toimia mukavana yhteisenä puuhana. Koiraa voi muistaa myös rapsuttelulla ja leppoisalla yhdessäololla.

Koska jouluna kotona voi olla koiralle paljon uutta ihmeteltävää, on myös hyvä huolehtia, että koiran oma tuttu ja turvallinen lepopaikka on saatavilla vilinän ja vilskeen keskellä.

Nautitaan yhdessä koiran kanssa kiireettömästä joulusta ja lokoisasta yhdessäolosta.